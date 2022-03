Quanto costa alla Russia la guerra in Ucraina/ Crisi del rublo e inflazione alle stelle

Russia, quanto è cambiata la vita delle persone?

Si parla spesso degli effetti collaterali dovuti alle sanzioni volute dall’occidente per il governo moscovita ed i conseguenti effetti collaterali anche per i paesi europei e occidentali che hanno applicato le sanzioni. Dal canto suo Mosca ha dovuto fronteggiare un crollo del rublo, praticamente dimezzato nel suo valore e in alcuni casi nemmeno scambiato nelle borse. L’eliminazione delle aziende russe dal sistema di pagamenti Swift ad esempio, ha causato perdite e rallentamenti se non addirittura cessazioni di attività, per tutte quelle imprese che intrattenevano con la Russia un rapporto di libero scambio.

Recovery Fund. Tutto ciò ha causato anche perdite consistenti nel PIL dei paesi europei, anche l’Italia ad esempio sta arrancando e correndo pur di ottenere la seconda trance del

Ma per i russi quanto è davvero cambiata la vita? Questa è una domanda a cui dare una risposta il più accurata possibile appunto se infatti si rincorrono voci di corse agli scaffali, supermercati vuoti e zuffe per chi può accaparrarsi l’ultimo pacco di cibo made in Italy, dal canto suo alcuni youtuber mostrano video in cui la vita scorre serena, famosi marchi multinazionali che avevano promesso di chiudere restano aperti all’interno di centri commerciali come il McDonald’s filmato in un video di Lambrenedetto XVI, noto youtuber italiano residente all’estero.

Il video è del 12 marzo scorso, forse un pò datato, ma comunque da alcune aree della Russia pare le cose non siano cambiate, il video inoltrato su telegram mostrava un supermercato completamente pieno oltre ad altri negozi interni al centro commerciale completamente aperti come Burger King e McDonald’s.

Gli aumenti del costo della vita in Russia

Tuttavia le ripercussioni si sono fatte sentire: nel paese il prezzo di alcuni prodotti base è cresciuto del 14%, in altre regioni del 37,1% come lo zucchero. Le cipolle in Russia sono arrivate ad aumentare per ben 13,7 punti percentuali con picchi in alcune località che sfiorano il 40,4% . I pannolini subiscono un rialzo del 4,4%, mentre il sale del 4% e la carta igienica del 3%.

A determinare il disagio dei cittadini russi sarebbe l’eliminazione dal sistema dei pagamenti Swift e in alcuni casi anche il dissenso ideologico. Ma secondo il governo Russo nei supermercati ci sarebbero abbastanza prodotti per tutti, a dirlo è Viktoria Abrahamchenko, vice primo ministro del governo russo, che considera il paese “pienamente autosufficiente” per quanto concerne i prodotti come “lo zucchero e il grano saraceno”.

Tra le multinazionali che comunque hanno deciso di non svolgere più le attività in Russia si aggiungono Nestlè, Nesquik, KitKat.

La crisi del rublo e l’aumento della spesa pubblica del Cremlino

pagamento in rubli, così da apprezzare nuovamente la valuta moscovita, dichiarazione che ha fatto infuriare i Ministri delle finanze ai tavoli del G7. Tuttavia la strategia di Putin è servita se non altro a fare ri apprezzare il Rublo presso la borsa di Mosca. Il rublo infatti ha perso buona parte del suo valore, il crollo iniziale del 15% appena cominciato il conflitto e poi andato aumentando fino alla decisione del con i mercati di escluderlo definitivamente dagli scambi. Come risposta Vladimir Putin ha dichiarato irrintracciabile pagamenti in euro in dollari per le forniture di gas Russo dichiarando che avrebbe accettato soltanto il, così da apprezzare nuovamente la valuta moscovita, dichiarazione che ha fatto infuriare i Ministri delle finanze ai tavoli del G7. Tuttavia la strategia di Putin è servita se non altro a fare ri apprezzare il Rublo presso la borsa di Mosca.

Tuttavia nonostante la flebile è incerta risalita del rublo il Cremlino non se la cava bene perché le spese del bilancio federale riguardanti il funzionamento della macchina presidenziale sono aumentate del 40% tra i mesi di gennaio e febbraio: precisamente il Cremlino per funzionare necessità di 9,3 miliardi di rubli contro i 6,6 dell’anno scorso. Attualmente il settore presidenziale l’unico intaccato da simile incrementi insieme all’aumento del 18,5% riservato agli esercito del 13,7% per la spesa totale destinata al ministro dell’Interno.

SPILLO/ Il cambio euro/rublo svela il fallimento delle sanzioni alla Russia

LEGGI ANCHE:

TRA GAS E SANZIONI/ La guerra commerciale che all'Ue conviene risolvere senza gli UsaSanzione per presentazione tardiva dichiarazione dei redditi/ Partite IVA a rischio, come mettersi in regola

© RIPRODUZIONE RISERVATA