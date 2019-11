QUANTUM STEALTH, INVENTATO MATERIALE CHE RENDE INVISIBILI/ Video, ecco come funziona

Non è ancora il “mantello dell’invisibilità” di Harry Potter, ma adesso pensare di essere invisibili non è più una chimera. Tutto questo è possibile grazie alla HyperStealth Biotechnology Corp, un’azienda con sede nella British Columbia, in Canada, che produce uniformi mimetiche e che ha creato un materiale flessibile che può rendere invisibili oggetti e persone, chiamato Quantum Stealth. In un video fornito dalla stessa azienda a “La Repubblica” e visibile cliccando qui si può osservare lo straordinario risultato ottenuto dal prototipo: un uomo che passa dietro al Quantum Stealth sembra letteralmente svanire nel nulla, fatta eccezione per una piccola ombra che non si noterebbe neanche se non si fosse a conoscenza del fatto che dietro lo schermo si cela appunto qualcuno. Ma in quali settori potrà essere impiegata questa invenzione?

INVENTATO MATERIALE CHE RENDE INVISIBILI

Il prototipo di Quantum Stealth è stato testato per oscurare oggetti di diverse dimensioni e colori: funziona sia di giorno che di notte e può essere usato per nascondere navi e mezzi militari. Guy Cramer, ceo di HyperStealth, ha spiegato: “Non solo nasconde un bersaglio nello spettro visibile, ma funziona anche nell’ultravioletto, nell’infrarosso e nell’infrarosso ad onde corte. Blocca lo spettro termico, rendendolo un vero ‘mantello dell’invisibilità’ della banda larga“. Quantum Stealth, ha proseguito Cramer, “è sottile come carta ed economico. Mi aspetto che tra meno di un anno vedremo le prime applicazioni pratiche“. Insomma, chiamatela magia, o se preferite più semplicemente “futuro”, ma è un dato di fatto: essere invisibili si può, si potrà, basta aspettare.

