“Quarta dose obbligatoria per i sanitari? Misura demagogica”/ Crisanti: “È utile se…”

Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, è intervenuto ai microfoni dell’agenzia di stampa nazionale Adnkronos Salute, parlando di vaccino anti-Covid. Un argomento che sta tornando prepotentemente d’attualità, complice la recrudescenza pandemica registrata in queste ultime settimane e l’autunno che si avvicina ad ampie falcate. L’esperto ha asserito che estendere la quarta dose ad altre categorie di persone potenzialmente suscettibili potrebbe davvero essere la direzione giusta, senza attendere il preparato aggiornato sulle nuove varianti, perché “alla fine sarà basato su mutazioni che non ci saranno più o non ci sono già più”.

Capitolo sanitari: anche la quarta dose sarà obbligatoria? Andrea Crisanti ha espresso il suo punto di vista senza filtri sulla questione, dicendo: “È giusto ampliare la quarta dose. Ma per i sanitari l’obbligo credo che sarebbe una misura demagogica. Il vaccino è una terapia e va fatta a chi ha bisogno. Un operatore che magari si è fatto 3 dosi, ha fatto anche l’infezione e magari ha dei titoli anticorpali molto elevati, perché si deve fare la quarta dose, se non la vuole fare?”.

ANDREA CRISANTI: “CHI PARLA IN QUESTO MOMENTO DI BLOCCARE LA TRASMISSIONE DEL VIRUS NON CAPISCE NULLA DI VIROLOGIA”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata ad Adnkronos Salute, Crisanti ha sottolineato l’importanza e l’utilità di allargare le categorie a cui si offre il secondo booster. Tuttavia, “sposare la linea della quarta dose obbligatoria sarebbe il risultato di pressappochismo scientifico. Parlando sempre dei sanitari, la quarta dose potrebbe essere obbligatoria per chi la deve fare, cioè per chi non ha una risposta immunitaria adeguata”.

Infine, un breve riferimento alla trasmissione di SARS-CoV-2: “Chi parla in questo momento di bloccare la trasmissione del virus non capisce nulla né di virologia né di epidemiologia, non sa di che cosa parla. È impossibile non far circolare il Coronavirus SARS-CoV-2 oggi ed è sbagliato impedirlo. Perché un virus che ha un indice di trasmissione pari a 15 non si ferma con niente”.

