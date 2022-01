Quirinale, consiglieri e staff Presidente della Repubblica/ Chi sono, ruoli e compiti

CONSIGLIERI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, MATTARELLA: L’UOMO OMBRA UGO ZAMPETTI

Com’è composto lo staff del presidente della Repubblica? Chi sono i consiglieri del capo dello Stato una volta che questi viene issato sul Colle più alto della politica italiana dai Grandi elettori? E quali sono i loro ruoli? Dell’articolata struttura che affianca l’inquilino del Quirinale la figura più importante è senza dubbio quella del segretario generale. Nell’ultimo settennato, quello della presidenza Mattarella, a svolgere questa mansione è stato Ugo Zampetti, che per 15 anni, dal 1999 al 2014, era stato segretario generale della Camera dei deputati.

Come recita la Legge 1077/1948 è proprio nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica che “sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l’espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l’amministrazione della dotazione”. Secondo l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (art. 1 comma 3), il Segretario Generale “è il primo consigliere del presidente della Repubblica e coordina l’attività di tutti i consiglieri e degli uffici da questi diretti“. Alle sue dirette dipendenze sono posti il Servizio di Gabinetto, il Servizio del cerimoniale, il Servizio per il controllo amministrativo, l’Archivio storico e l’Unità speciale di Segreteria dei Collegi Giudicante e di Appello. A sua volta il segretario è coadiuvato da due vice: uno preposto alle attività gestionali, l’altro all’amministrazione e al personale.

CONSIGLIERI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: STAFF E RUOLI

Ma quali sono le altre figure che vanno a comporre lo staff presidenziale? Come ricordato dal portale Openpolis, il presidente Mattarella ha nominato 12 consiglieri che, a seconda del ruolo, possono essere a capo di uno degli 8 uffici del segretariato generale. Sono infine previsti 14 servizi, 2 unità speciali e alcune strutture operanti nell’ambito della presidenza della repubblica.

Mattarella si è avvalso della collaborazione di: dott. Daniele Cabras, Consigliere parlamentare (Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali); dott. Simone Guerrini (Cons. Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente); cons. Gianfranco Astori, (Consigliere per l’Informazione); amb. Emanuela D’Alessandro, (Consigliere Diplomatico); gen. Rolando Mosca Moschini, (Consigliere per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa e Segretario del Consiglio Supremo di Difesa); gen. Roberto Corsini, (Consigliere per gli Affari Militari); pref. Emilia Mazzuca, (Consigliere per gli Affari interni e per i rapporti con le Autonomie); dott. Stefano Erbani, (Consigliere per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia); dott. Giovanni Grasso, (Consigliere per la Stampa e la Comunicazione); dott. Giuseppe Fotia, (Consigliere per gli Affari finanziari); cons. Francesco Saverio Garofani, (Consigliere per le questioni istituzionali). Tra i consulenti del Presidente della Repubblica, infine, per le questioni di carattere sociale la prof.ssa Luisa Corazza; per le tematiche relative alla politica economica dott.ssa Magda Bianco, e in materia giuridica dott. Giancarlo Montedoro. A ricoprire il ruolo di segretaria particolare, occupandosi cioè dei compiti di personale ausilio e raccordo nonché dell’espletamento degli affari che intenda affidargli, è stata in questi anni la sig.ra Leandra Tobini.

