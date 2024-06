Radio Italia Live 2024: concerto a Napoli oggi 27 giugno/ Tutti i cantanti sul palco e la diretta streaming

Radio Italia Live 2024: oggi il concerto a Napoli

Napoli torna ad essere il centro della musica italiana con il concerto di Radio Italia Live 2024 che, dopo l’appuntamento di Milano, torna a far cantare e ballare il proprio pubblico in Piazza del Plebiscito. Come ogni anno, Radio Italia conclude il suo trionfale anno radiofonico con concerti imperdibili che, quest’anno, hanno avuto come location Milano e appunto Napoli dove lo show comincerà oggi, giovedì 27 giugno, alle 20.40. Come sempre, sul palco, non ci saranno solo gli artisti in scaletta, ma anche i conduttori che quest’anno sono rappresentati dalle voci esperte di Radio Italia come Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi.

Dopo aver ospitato Gigi D’Alessio e il suo pubblico, Piazza del Plebiscito, questa sera, ospiterà tutti coloro che hanno deciso di raggiungere Napoli alla grande festa di Radio Italia a cui si accede gratuitamente anche se era necessario accreditarsi in anticipo per avere la garanzia di poter entrare in Piazza dove, per questioni di sicurezza, sono stati posti dei limiti.

Tutti i cantanti del concerto di Radio Italia Live 2024

Grandi cantanti sul palco del Radio Italia Live 2024 che rientra all’interno del progetto “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024” e che sta regalando grandi serate musicali non solo ai propri cittadini ma a tutti quelli che decidono di vivere Napoli in tutte le sue dimensioni. Tutti i cantanti che hanno accettato l’invito di Radio Italia si esibiranno dal vivo accompagnati prestigiosa Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

Rispetto alla tappa di Milano, sul palco di Napoli del Radio Italia Live non ci saranno Ultimo, reduce dai concerti sold out che ha tenuto a Roma e durante i quali ha annunciato la gravidanza della fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, Ghali , Geolier, Gazzelle e Mahmood. Confermata, invece, la presenza di Alessandra Amoroso e Annalisa che, dopo Milano, si esibiranno anche a Napoli facendo cantare e ballare tutti insieme a Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Gabbani, Irama, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt,m Rose Villain e Tananai.

Come vedere in diretta streaming il concerto di Radio Italia Live 2024

Chi non è riuscito ad accreditarsi per vedere dal vivo il concerto di Radio Italia Live 2024 potrà comunque seguire l’evento in tv. La diretta televisiva del concerto sarà trasmessa in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, su Radio Italia Tv, su Sky Uno e su TV8 a partire dalle 20.40. Il concerto, inoltre, potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Radio Italia e su Now Tv. Sono tanti, dunque, i modi per trascorrere la serata insieme a Radio Italia e a tutti i cantanti che infiammeranno il palco in Piazza del Plebiscito.

