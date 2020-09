Radja Nainggolan e la moglie Claudia Lai divorziano?/ “Sandra è la sua nuova fiamma”

Radja Nainggolan e la moglie Claudia Lai divorziano? Sembra proprio di sì. Ancora la loro storia d’amore sembra confermare che un vaso rotto può essere aggiustato ma non sarà più come prima e se negli ultimi mesi si era parlato di una loro riconciliazione proprio per amore della loro famiglia, alla fine il sipario è calato per davvero sulla coppia. Secondo quanto riporta il nuovo numero di Chi nelle sue Chicche sembra che non solo i due si siano lasciati ma che sia già fissata la data per l’udienza di separazione e, in particolare, si legge: “L’udienza per la separazione è fissata a metà ottobre. Il calciatore è rientrato a Milano e ha preso casa nella zona del “Bosco Verticale”, insieme con la sua nuova fiamma, la giovane e tatuata Sandra”.

La vita personale di Radja Nainggolan in quest’ultimo anno è stata sotto i riflettori per via di quello che è successo alla moglie Claudia Lai a cui è stato diagnosticato un cancro con il quale ha dovuto combattere avendo al fianco proprio il marito nonostante l’annunciata crisi. Forse proprio per via di questi problemi di salute i due si sono avvicinati ma, alla fine, il finale non è stato lieto per loro. Il Ninja sui social continua a mantenere un basso profilo e non ha parlato della sua vita privata né in un senso e né nell’altro ma adesso in molti sono curiosi di conoscere la sua nuova fiamma, se confemata.



