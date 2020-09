Raffaele Fitto positivo al coronavirus/ Contagiata anche la moglie Adriana Panzera

Raffaele Fitto positivo al coronavirus: l’annuncio arriva direttamente su Facebook. Reduce dalla sconfitta alle elezioni regionali in Puglia, l’esponente di Fratelli d’Italia ha scelto i social network per comunicare la sua positività: contagiata anche la moglie Adriana Panzera, fortunatamente entrambi non presentano sintomi. L’europarlamentare ha spiegato nel post pubblicato su Facebook che il campanello d’allarme è scattato dopo aver ricevuto la notizia da parte di un suo stretto collaboratore della sua positività al test Covid-19.

Come previsto dai protocolli, Raffaele Fitto ed i suoi familiari hanno chiesto alla Asl di essere sottoposti a tampone. Questo il racconto del candidato del Centrodestra alle ultime Regionali: «Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie». Ma l’esponente di Fratelli d’Italia ha deciso di chiudere il suo post social con un messaggio destinato agli haters che lo hanno messo nel mirino nell’ultimo periodo: «Spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa!».

Ricordiamo che Raffaele Fitto nel corso delle ultime settimane è stato impegnato su tutto il territorio pugliese per la campagna elettorale ed ha tenuto numerosi comizi, incontrando tanta gente. Verranno sottoposti a tampone tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con il politico e con la sua compagna Adriana Panzera, nel frattempo Fitto può contare sulla vicinanza di amici, colleghi e seguaci.

Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test… Pubblicato da Raffaele Fitto su Giovedì 24 settembre 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA