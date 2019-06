Raffaele Sollecito, “Aziende non assumono uno come me”/ “Amanda Knox? Non la sento”

Raffaele Sollecito torna a parlare e da uomo libero, dopo essere stato assolto in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, ritorna sul caso di cronaca che inevitabilmente non solo ha segnato le cronache nostrane dell’ultimo decennio ma pure la sua vita. Ai microfono di Radio Italia Anni ’60, infatti, il diretto interessato ha raccontato di come il suo ritorno a una vita normale sia tutt’altro che facile e anzi stia trovando grandi difficoltà dal punto di vista lavorativo: “La mia vita sarà sempre marchiata da questa vicenda ma oramai non mi curo più dello sguardo della gente” ha detto Sollecito accennando a quella che definisce una strategia di auto-conservazione. “Di questo ne ho la prova tangibile perché ho anche avuto proposte di lavoro molto interessati pur dall’estero, ma poi sono tutte sfumate con lettere scritte e protocollate” ha aggiunto il ragazzo, spiegando che la motivazione che gli viene fornita è quella della “pubblicità negativa” che le aziende stesse avrebbero nel caso di un’assunzione. Ma nel’intervista Sollecito è tornato a parlare pure di Amanda Knox.

SOLLECITO, “NON SENTO PIU’ AMANDA KNOX PERCHE’…”

Infatti nella sua chiacchierata in diretta con Radio Italia Anni ’60, Raffaele Sollecito ha confermato quanto aveva detto già un po’ di tempo fa, ovvero che non ha più rapporti con Amanda Knox: “Non la sento da tempo ma noi non siamo stati mai innamorati” ha detto ai microfoni dell’emittente il 35enne originario della Puglia, aggiungendo che lui e la ragazza statunitense hanno avuto solo una storia durata sostanzialmente circa una settimana, sottintendendo che la loro non è stata certo una conoscenza profonda. E poi l’amara conclusione: “Io purtroppo oggi non ho più fiducia nella giustizia e non solo in quella italiana…” è la stoccata di Sollecito che, a suo dire, ritiene che pure in altri Paesi esistano degli “escamotage per dare sicurezza al popolo anche quando non hanno certezze”, lamentandosi del fatto che dopo l’assoluzione nessuno gli avrebbe chiesto scusa, né avrebbe pensato a risarcirlo per tutto ciò che ha passato in questi anni. “Anzi, al contrario ci siamo indebitati e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze…”.

