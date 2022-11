Ragazza morta schiacciata da una mucca/ 25enne veterinaria la stava visitando

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri a Custoza, in provincia di Verona, dove una ragazza di soli 25 anni, Chiara Santoli, è morta schiacciata da una mucca che stava visitando. L’episodio si è verificato in un allevamento di bovini, dove la stessa veterinaria 25enne era appunto alle prese con la visita di una mucca, che per cause ancora in corso di accertamento le è franata addosso, ammazzandola praticamente sul colpo. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma a nulla sono valsi i tentativi degli uomini del personale del Suem 118, visto che per la giovane non vi era ormai più nulla da fare quando giunti sul posto.

Resta da capire, come sottolinea il Corriere della Sera, cosa sia accaduto nel dettaglio, e a riguardo vi sarebbero delle informazioni un po’ frammentarie. Si sa che la chiamata ai soccorsi è arrivata verso le ore dieci, e che la giovane donna sarebbe poi deceduta a seguito di un trauma da schiacciamento. Chiara Santoli era originaria del Trentino, e Marco Ghedina, presidente dell’Ordine dei veterinari della Provincia autonoma di Trento, ha commentato la vicenda ai microfoni dell’agenzia Ansa, spiegando: “C’è grande amarezza in tutti noi del consiglio direttivo dell’Ordine di Trento per questa giovane collega. Una vita spezzata. Una cosa che ci ha provocato grande tristezza”.

RAGAZZA SCHIACCIATA DA UNA MUCCA A VERONA: IL COMMENTO DEL SINDACO DI ROVERETO

E ancora: “Una ragazza che ha avuto un piano di studi regolare, laureata nei tempi previsti, molto attenta e giudiziosa, ha cercato immediatamente, dopo l’iscrizione all’Ordine, un suo spazio lavorativo dedicandosi agli animali da reddito. Stava seguendo un collega esperto e purtroppo, anche se la sicurezza è sempre massima, le variabili e gli imprevisti che non vengono calcolati possono purtroppo essere fatali, come in questo caso”.

Sulla vicenda della ragazza schiacciata dalla mucca, anche le parole del sindaco di Rovereto, città natale della vittima: “Non esistono parole – ha detto Francesco Valduga – che possano lenire un dolore così grande come la perdita di una figlia così giovane, mentre svolgeva il lavoro che amava. Insieme alla Giunta comunale, ci stringiamo alla famiglia Santoli in questo momento così drammatico”.

