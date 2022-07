Ragazze investite e uccise da treno: attraversavano su binari/ Dramma a Riccione

Due ragazze sono state investite e uccise da un treno: stavano attraversando sui binari della stazione di Riccione. Il dramma, come riportato dal Corriere della Sera, è avvenuto intorno alle 7.00 di questa mattina. Le vittime, in base a quanto affermato dai testimoni, barcollavano mentre incuranti dei rischi si trovavano sulle rotaie. Il mezzo di trasporto, diretto verso Milano, le ha così travolte. Sul posto, a seguito dell’incidente, si sono recati gli agenti della Polizia Ferroviaria, la pm di turno della procura di Rimini, Giulia Bradanini, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno collaborando con le indagini.

L’obiettivo innanzitutto è quello di comprendere chi fossero le giovani, che non sono state ancora identificate. È stato ritrovato uno smartphone, ma è andato distrutto a causa dell’impatto e non può dare informazioni in merito. Poi sarà necessario chiarire la dinamica del dramma. La Polfer sta visionando in tal senso le immagini delle telecamere della stazione.

Ragazze investite e uccise da treno: attraversavano su binari. Le testimonianze

Ad assistere alla drammatica scena delle due ragazze investite e uccise da un treno mentre attraversavano sui binari alla stazione di Riccione è stato il gestore del bar. “Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30 quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero, ho subito capito che non era in sé. Mi ha detto che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino”, ha raccontato all’Agi.

Poi la tragedia. “Si è allontanata di due metri e si è incontrata con una sua amica vestita di verde e con gli stivali in mano quando all’improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona. Quando ho capito cosa volessero fare ho urlato, tutti dietro di me hanno urlato, poi ho sentito il fischio fortissimo del treno e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano”, ha concluso.

