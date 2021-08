Ragazzo si tatua Green pass sul braccio/ Video, “Qr Code funzionante, si apre link”

Di tatuaggi se ne fanno tanti, ma forse la pandemia ha stimolato la creatività. Un ragazzo reggino si è infatti tatuato il Green pass. Come è possibile vedere nel video, e questa è la notizia, il Qr code sul braccio del ragazzo risulta funzionante. A diffondere l’opera è stato il tatuatore Gabriele Pellerone sulla sua pagina Facebook che fa vedere come da uno smartphone si apra il link specifico.

“Ci si tatua per diversi motivi, anche per ricordare un periodo storico come questo e tutto ciò che ha generato o lasciato durante il suo percorso – ha scritto il tatuatore sopra il video pubblicato sulla sua pagina Facebook -. A prescindere da ciò, non esiste un modo oggettivo di vedere le cose, che sia nel bene o nel male, ogni persona ha una storia da raccontare ed un proprio modo di vedere o interpretare ogni cosa, oltre ogni forma di pregiudizio”.

Video del ragazzo che si è tatuato il Green pass: le reazioni

Le reazioni al video del ragazzo che si è tatuato il Green pass sul braccio sono state soprattutto risate e stupore. Una donna si è chiesta: “Ognuno è libero di tatuarsi quello che vuole… ma mi sorge un dubbio… non ha validità di 9 mesi? E dopo? Non lo può più usare”.

Un’altra persona ha scritto: “Ma perché dovete commentare così, ha scelto lui di farlo e nessuno di noi a parte lui e forse Gabriele (il tatuatore) sa il motivo, magari vuole incidere sulla sua pelle un periodo non bello né sereno o facile che tutti stiamo attraversando. Ogni tatuaggio ha la sua storia dietro, anche questo”.

