Rai, programmi interrotti: un minuto di silenzio/ Perché? Omaggio al carabiniere…

Alle 11.30, tutte le trasmissioni Rai saranno interrotte per un minuto di silenzio. Un gesto doveroso che la Rai ha annunciato per rendere omaggio alla memoria di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma da Elder Finnegan Lee con undici coltellate secondo l’esito dell’autopsia. L’omaggio al vicebrigadiere dei Carabinieri proseguirà poi, a partire dalle 11.55 su Rai1, con la diretta dei funerali che si svolgeranno a Somma Vesuviana, il paese di Mario Cerciello Rega e che la Rai trasmetterà a cura del Tg1. A renderlo noto è la Rai con un tweet del presidente Marcello Foa. Notizia rianciata questa mattina anche da Matilde D’Errico, autrice della trasmissione Amore criminale. “Ho un fratello che è Maresciallo dei Carabinieri e so che lui – come molti altri colleghi – ogni giorno rischiano la vita… Un pensiero per questo giovane carabiniere brutalmente ucciso; un abbraccio fortissimo a sua moglie e alla sua famiglia”, ha scritto la giornalista su Instagram.

“Anche la Rai, lunedì 29 luglio, onorerà la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. Tutte le trasmissioni osserveranno un minuto di silenzio alle 11.30. L’omaggio proseguirà, dalle 11.55 su Rai1, con la diretta della cerimonia funebre”, ha fatto sapere il presidente Marcello Foa. La cerimonia funebre si terrà nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso, a Somma Vesuviana. Al momento, sono già 400 le persone in attesa del feretro del vice brigadiere Mario Cerciello Rega che dovrebbe arrivare poco prima delle 12. “C’è molta commozione e tutta la massima vicinanza nei confronti della moglie e della famiglia. Oggettivamente è una perdita che ci addolora tutti. Questo è il momento della commozione, questo è il momento di stare vicini alla famiglia. Poi per qualche altra dichiarazione di più ampio respiro su questa vicenda, mi riservo di farvi sapere”, ha detto il premier Giuseppe Conte uscendo dalla camera ardente.

