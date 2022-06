Raimondo Todaro e Francesca Tocca/ “Separarci? La scelta giusta per tornare insieme”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: uniti per Jasmine

Finita la stagione televisiva di Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si godono un po’ di riposo in Sicilia, insieme alla figlia Jasmine. Le foto della famiglia apparse sull’ultimo numero del settimanale Nuovo confermano che la crisi di coppia, venuta a galla un anno e mezzo fa, è ormai solo un brutto ricordo. I due ballerini si sono sposati nel 2014, dopo essere diventati genitori di Jasmine nel 2013: “Siamo cresciuti insieme. Siamo stati legati dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme”, ha raccontato l’ex ballerino di Ballando con le stelle su Nuovo. La quotidianità vissuta insieme ad Amici di Maria De Filippi li ha fatti riavvicinare. Ma è per Jasmine che sono tornati insieme: “Anche da separati ci siamo visti ogni giorno per nostra figlia”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: perché si erano lasciati

“Jasmine è l’unica persona che non ha mai creduto che ci fossimo separati. E ha capito ben prima di noi che ci eravamo ritrovati”, ha rivelato Raimondo Todaro al settimanale Nuovo, parlando dell’amore ritrovato con la moglie Francesca Tocca. Durante la loro separazione Francesca Tocca aveva iniziato una relazione con Valentin Alexandru Dumitru, ballerino conosciuto ad Amici. Todaro e la moglie si erano già allontanati da tempo prima che Francesca si legasse al giovane ballerino, con cui è stata pochi mesi. “Non c’è stato un vero fattore che ha causato la fine della storia. È stata una cosa che si è spenta pian piano. In una certa fase abbiamo deciso che era arrivato il momento di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta. Abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra”, ha commentato il processo di Amici su Nuovo.

