Ramona Badescu, mamma a 51 anni/ Fecondazione assistita: la vita con Narcis Godeanu

Immortalata tra le pagine dal settimanale Diva e Donna mentre cammina serenamente al parco con il figlio di quattro mesi, Ramona Badescu, dopo la fine del matrimonio con un famoso avvocato della Capitale, si è fidanzata con Narcis Godeanu e proprio con quest’uomo ha voluto mettere in piedi la famiglia che sognava ormai da tempo. “Ho sempre desiderato avere un figlio, ma è importante farlo con la persona giusta – aveva raccontato qualche mese addietro al settimanale Ok salute – . Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non fossi stata attratta e amata”. L’amore con il nuovo compagno è esploso all’improvviso, risvegliando nella showgirl un desiderio di maternità che era stato solamente “accantonato”. Proprio per questo motivo, la Badescu aveva deciso di ricorrere alla fecondazione assistita dopo aver congelato gli ovuli tempo fa.

Ramona Badescu mamma per la prima volta a 51 anni

La showgirl del Bagaglino ha rivelato come ha scoperto di essere rimasta incinta naturalmente. “Quando sono andata dal ginecologo per iniziare la procedura mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta naturalmente di due settimane – ha spiegato, radiosa, lei – .Anche se ho 51 anni, per l’età biologica ne ho circa 32, lo dicono le analisi. Sarà che ho sempre fatto una vita sana”. La vita di Ramona, da quel momento, è radicalmente modificata e procede così anche attualmente. Già da un po’ di tempo, aveva deciso di allontanarsi dalle luci della ribalta ma, con l’arrivo della nuova relazione e un figlio, le cose si sono fatte ancor più “riservate” del previsto. Poi la maternità a 51 anni, con tutte le gioie e le emozioni del caso. Non è la prima donna del mondo dello spettacolo che diventa madre in età avanzata. Tra le donne vip che hanno superato la soglia dei 50, menzioniamo: Carmen Russo, Heather Parisi, Brigitte Nielsen, Gianna Nannini, Janet Jackson, Emanuela Grimalda e Rachel Weisz.

