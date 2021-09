“Ranieri Guerra via dall’Oms”/ Spiegel “Inchiesta di Bergamo c’entra qualcosa?”

Ranieri Guerra ha lasciato l’Oms? Il noto direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità non ricoprirebbe più tale carica, da giugno. A rivelarlo è il quotidiano tedesco Spiegel, da cui arriva anche la notizia che ha pure citato in giudizio Francesco Zambon. La vicenda è ormai nota: quest’ultimo è l’ormai ex ricercatore che firmò il report (poi eliminato e mai ripubblicato) sulla risposta italiana alla pandemia Covid, che portò a galla la vicenda del mancato aggiornamento del piano pandemico, con tutte le implicazioni del caso che peraltro chiamano in causa lo stesso Ranieri Guerra, il quale è stato direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute in passato. Una vicenda portata alla luce da Report, che ha riempito i palinsesti televisivi, in particolare le puntate di Non è l’Arena.

Ora dalla Germania arriva questa indiscrezione clamorosa. L’uomo che consigliava il capo dell’Oms e aiutava l’Italia nella gestione della pandemia nella prima fase attualmente si occupa di formare nutrizionisti e medici di famiglia. “Almeno questo è quello che dice il profilo LinkedIn di Ranieri Guerra”, osserva Spiegel.

RANIERI GUERRA VIA DALL’OMS E IN CAUSA CON ZAMBON

Ranieri Guerra nel suo profilo LinkedIn ha riportato, infatti, che il suo nuovo datore di lavoro è l’Accademia Nazionale di Medicina, un’associazione che si occupa della formazione e dell’aggiornamento degli operatori sanitari. “Ora si è apparentemente liberato in silenzio del suo posto”, scrive lo Spiegel, che ha avuto una conferma dell’addio di Ranieri Guerra da un portavoce dell’Oms. Il giornale tedesco si chiede allora se l’inchiesta di Bergamo che vede l’ormai ex dirigente indagato, abbia a che fare con la separazione. Ma non esclude che il contratto possa essere scaduto o che abbia deciso di andarsene proprio in quanto sotto pressione per tale vicenda. Di certo c’è dunque che Ranieri Guerra non fa più parte dell’Oms. Inoltre, ha fatto causa a Francesco Zambon. Stando a quanto appurato da Spiegel, Ranieri Guerra avrebbe fatto causa anche a Rai 3 e Non è l’Arena. Da tutti loro vuole 2,5 milioni di euro di risarcimento. Lo scontro si sposta, dunque, dalle tv alle aule di tribunale.

Chissà. Ma certe cose non passano per niente inosservate all’estero, men che meno da un giornale come @derspiegel#OMS #transparency #Covid_19https://t.co/gdr6jYXlK5 pic.twitter.com/wg0Vec4m5F — Francesco Zambon (@frazambon) September 4, 2021





