Raniero, compagno Rita Forte/ “È stato l’uomo che ho baciato per primo”

Raniero: da dieci anni al fianco di Rita Forte

Rita Forte è legata ormai da dieci anni con Raniero, nipote del flautista Severino Gazzelloni. Raniero è stato il primo amore di gioventù della celebre pianista: “È stato l’uomo che ho baciato per primo, che ho amato per primo. Eravamo molto giovani, ci siamo frequentati per qualche anno e poi ci siamo persi”, ha raccontato qualche anno fa a Storie Italiane su Rai 1. Sulle pagine di Vero, Rita ha raccontato il motivi per cui all’epoca aveva lasciato Raniero: “Lui era un bellissimo ragazzo, e ancora oggi è un uomo molto affascinante, ma all’epoca per i miei gusti faceva un po’ troppo il cascamorto con le ragazze. Io cercavo una storia vera, Così, con fatica, dopo qualche tempo l’ho mollato”. Dopo molti anni di lontananza, si sono ritrovati scoprendo che i sentimenti di gioventù non si erano mai sopiti.

Rita Forte, malattia e incidente in motorino/ "Secondo tumore al seno preso in tempo"

Rita Forte: la castità prima di Raniero

Nel 2014, sulle pagine del settimanale Vero, Rita Forte ha ricordato il momento in cui lei e Raniero si sono ritrovati: “Suonavo a San felice Circeo, sulla costa laziale. Mi ricordo perfino la data: era il 31 luglio. Sono passati tre anni da quella sera e ora viviamo insieme. Lui dice sempre che a farci ritrovare è stata mia madre , che ci aveva lasciati qualche anno prima. E ne sono convinta anch’io: grazie mamma”. Prima di ritrovare Raniero, Rita Forte ha vissuto un lungo periodo di castità, di nove anni, perché non è mai riuscita a concepire di avere rapporti intimi senza l’amore vero.

