Raniero Monaco Di Lapio/ Video: nuovo scontro con Varrese? (Amici Celebrities)

Raniero Monaco Di Lapio conquista tutti a passo di danza

Raniero Monaco Di Lapio si è messo subito in mostra fin dalla prima puntata di Amici Celebrities e non stupisce che la squadra avversaria lo abbia subito adocchiato come una delle pedine da tenere sotto controllo. Purtroppo però è stata la sua strategia per l’eliminazione a far mormorare i Bianchi, specialmente Massimiliano Varrese e Filippo Bisciglia. Dopo aver lasciato che fosse Emanuele Filiberto di Savoia a svelare il piano del loro team, Raniero ha puntualizzato di essere d’accordo con il compagno e di voler fare di tutto per vincere. Anche se questo vuol dire dare il cuore solo per i Blu e non di certo per gli avversari. Un punto di vista che ha spinto Bisciglia e Varrese a fargli notare come loro, al suo posto, avrebbero agito in modo diverso. La colpa di Raniero quindi, se così si può dire, è aver scelto di eliminare subito qualcuno degli avversari più forti, dando di contro una botta anche al piacere della competizione. Il suo piano però alla fine non ha funzionato: anche se Bisciglia è stato messo fuori gioco, Martin Castrogiovani si è offerto di andare in sfida contro il compagno e si è aggiudicato l’eliminazione.

Raniero Monaco Di Lapio: la sensualità la sua arma vincente

C’era da aspettarselo: il modo di fare cinico e spietato di Raniero Monaco Di Lapio non poteva che emergere fin dal debutto di Amici Celebrities. Quando i Bianchi hanno vinto la seconda manche lo hanno nominato come uno dei tre a mandare a rischio eliminazione. Per sua fortuna è riuscito a evitare che Chiara Giordano potesse avere la meglio e così avremo modo di vederlo anche nell’appuntamento di stasera. Di sicuro si punterà ancora una volta sulla sensualità dei concorrenti e Raniero ha già dimostrato di avere diversi assi nella manica. Lo abbiamo visto con la coreografia di Stiches e anche con la successiva. Improvvisato scolaretto, la seconda manche ha messo in evidenza anche la capacità del concorrente di regalare qualche emozione in più. “Io potrei anche rimettermi a ballare“, ha sottolineato Platinette durante il commento. Alla giudice è piaciuto in particolare un momento dell’esibizione in cui Monaco si è disteso sul banco da allievo. Questa sera però il concorrente dovrà superare se stesso e riuscire soprattutto a mirare ai fianchi di Massimiliano Varrese, con cui ha già avuto modo di scontrarsi. Clicca qui per guardare il video di Raniero Monaco Di Lapio.

