Raoul Trevisan, chi è l’ex fidanzato di Anna Ciati/ “Vorrei che ci sia rispetto sia per me che per lui”

Chi è Raoul Trevisan?

Raoul Trevisan, ex fidanzato di Anna Ciati. La Tik toker sui social ha confermato la fine della relazione rispondendo alle domande dei fan. Con un video abbastanza ironico, la giovanissima concorrente di Pechino Express sui social ha detto: “Chi dovrei spaccare di botte” con tanto di lettera R in fronte. I fan hanno immediatamente pensato ad una frecciatina all’ex Raoul e la TikToker ha prontamente replicato dicendo “che tipo di botte???”. Uno dei fan allora ha commentato: “ok, siete tornati insieme”, ma la creator ha immediatamente smentito la cosa: “No”.

Niente da fare quindi: la storia d’amore tra i due è finita. La conferma definitiva è arrivata proprio dalla giovanissima Anna che ha voluto precisare una volta e per tutte la cosa: “no, non ho risposto fino adesso perché non me la sentivo o comunque non era il momento, mi sembra corretto informarvi che la mia relazione è finita e vorrei che ci sia rispetto sia per me che per Raoul”.

Raoul Trevisan, ex fidanzato di Anna Ciati: l’amore è finito

E’ finito l’amore tra Raoul Trevisan e la tik toker Anna Ciati. L’annuncio è arrivato dalla giovanissima concorrente di Pechino Express 2022 che ha comunicato la fine della storia senza però fornire ulteriori dettagli. Dopo due anni di idillio termina così la relazione che proprio la Ciati aveva confermato sempre sui social ai fan. “Sono fidanzata da quasi due anni e ormai è una cosa pubblica. In amore sono gelosa però sono una persona corretta nel senso che se il mio uomo o la mia donna – sono bisex – ha degli obiettivi, degli hobby o delle sue cose personali da fare io non gli metterò mai i bastoni tra le ruote. Forse adesso è lui quello geloso” – aveva raccontato la Ciati.

La giovanissima creator parlando proprio dei social e delle critiche ha detto: “bisogna essere un po’ critici. L’opinione altrui va bene però ogni tanto quando ci vanno giù pesante – soprattutto l’anno scorso che è stato un periodo molto difficile per me – non mi facevano molto piacere. Per me il bodyshaming è abolito. (…) Chi dice che quello dell’influencer non è un lavoro ha solo pregiudizi inutili. Sono pregiudizi inutili. Lo dicono solo perché probabilmente non sono in grado loro stessi di farlo; non sono in grado di mettersi in gioco con se stessi, di parlare davanti a una telecamera”,



