Raphael Gualazzi, canzone “Carioca”/ Un brano dai richiami cubani (Sanremo 2020)

Raphael Gualazzi, il jazzista italiano noto anche all’estero, parteciperà al Festival di Sanremo 2020 con un brano che ha richiami cubani intitolato “Carioca”. Sentito dal magazine Leggo, il cantante riconosciuto come jazzista di fama internazionale, ha dichiarato che nel titolo del suo brano non c’è nessuna pretesa didascalica, ma la necessità di richiamare il ritmo esotico della canzone che si rifà allo stile tipico di accompagnamento al piano della salsa cubana. Gualazzi si cimenterà sul palco dell’Ariston con la musica urban, ottenuta grazie allo strumento brass. L’autore ha anche rivelato il titolo dell’album Ho un piano. Il pianoforte è l’elemento che contraddistingue il musicista, che ha voluto così rendere omaggio al suo strumento. Ha inoltre dichiarato di voler esaltare il suo dualismo di come all’estero sia riconosciuto meramente come un musicista jazz e in Italia come un musicista pop con iniezioni di jazz. Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo album il musicista ha reso noto di non aver scelto personalmente il brano per Sanremo. Lui insieme ai suoi produttori hanno fatto ascoltare al direttore artistico tutto il nuovo album e Amadeus, direttore artistico del 2020, ha selezionato il pezzo secondo lui più adatto. Intervistato poi dal quotidiano La Stampa il cantautore ha dichiarato “La mia anima è libera come il jazz”.

Raphael Gualazzi, Carioca: le contaminazioni urban e latine

Raphael Gualazzi, a Sanremo 2020 con Carica, ha fatto capire che ben vengano le sperimentazioni e le contaminazioni urban e latine, ma queste esternazioni fanno presupporre che resterà fedele al suo stile in tutto il suo nuovo album. Del resto quello del Festival è un palco già calcato dall’autore che fu vincitore della categoria giovani nel 2011 con l’ormai cult “Follia d’amore”, brano con cui si classificò secondo all’Eurovision Song Contest. Seconda posizione anche a Sanremo 2014 con “Liberi o no” brano scritto in collaborazione con The Bloody Beetroots. Famoso per i suoi virtuosismi al piano, Gualazzi non pubblicava un album da ben quattro anni, Love Life Peace è infatti il suo ultimo disco ed è del 2016. Anni comunque fruttuosi, contrassegnati da varie esibizioni, sopratutto all’estero tra cui una performance degna di nota nel celebre Blue Note di Tokyo. Mentre il 26 agosto 2017 è stato maestro concertatore della serata finale della Notte della Taranta, lo show musicale che si tiene in Salento, a Melpignano, ogni estate. Esperienze che ha preferito al corteggiamento della tv. Ambito da reality e talent Raphael Gualazzi non ha mai ceduto preferendo i live e il contatto reale col suo pubblico infatti aveva dichiarato esplicitamente in un’intervista a L’Arena nel 2017 che il suo è un percorso di crescita completamente al di fuori delle telecamere. Del resto lo è anche la sua vita privata, l’unico pettegolezzo riguarda la sua fidanzata di sei anni fa quando lui stesso aveva dichiarato di essere innamorato di una ragazza vicina al mondo del taekwondo, ma di cui non abbiamo mai conosciuto l’identità. Come annunciato da lui stesso con un tweet il sette febbraio esce Ho un piano, il suo nuovo album e ad aprile il musicista partirà in giro per l’Italia per il tour nei teatri italiani, con le sue esibizione dal vivo. Il via è il 26 aprile a Senigallia.

Video, Raphael Gualazzi presenta Carioca





