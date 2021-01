Raul Cremona/ L’illusionista comico nipote di un clown

Raul Cremona torna in tv alla corte di Carlo Conti per lo speciale Affari Tuoi dedicato agli sposi. In realtà l’illusionista, mago e comico sarà tra gli ospiti pronti ad aprire e gestire i loro pacchi regalando al pubblico i suoi siparietti che qualche anno fa erano un vero e proprio cult. Chi ha qualche anno in più lo ricorda in Mai Dire Gol, alla fine degli anni ’90 su Italia1, insieme ad una squadra mitica, quella formata da grandi comici del calibro di Aldo, Giovanni e Giacomo e addirittura Francesco Paolantoni o Daniele Luttazzi. Il ruolo di Raul Cremona era quello del Mago Oronzo, un mago cafone che inizia come prestigiatore e che sin da subito fa partire il confronto con un altro volto noto del momento, il mago Silvan. Canottiera, crocefisso e anelli hanno conquistato il pubblico segnando la svolta dell’attore comico.

Raul Cremona, chi è e che fine ha fatto l’illusionista comico nipote di un clown?

Dal suo successo in tv in poi, Raul Cremona è sbarcato anche al cinema prendendo parte ad una serie di pellicole, l’ultima delle quali risale ormai a sei anni fa. Che fine ha fatto da allora Raul Cremona? Per lui tanto teatro e qualche partecipazione come ospite in tv ma niente di serio. Anche questa sera il mago sarà presente su Rai1 come ospite ma i fan sperano di vederlo presto magari protagonista di un talent vip o di un reality, saranno accontentati? Per chi non lo conoscesse ancora, Raul Cremona è un mago, illusionista e attore “figlio d’arte” visto che suo bisnonno era un clown mentre fu proprio il padre a iniziarlo ai giochi di prestigio che lui stesso eseguiva nelle piazze.





© RIPRODUZIONE RISERVATA