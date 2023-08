Rdc, decreto per i corsi di formazione/ Incentivo di 350 euro: come funziona

La stagione del Rdc è ai titoli di coda, governo al lavoro per stringere le maglie delle norme. Come riportato dal Messaggero, sono due i nuovi strumenti in campo: da una parte l’assegno di inclusione, dall’altra i 350 euro del Supporto alla formazione e al lavoro. Si tratta di un sussidio riservato ai nuclei familiari senza componenti minori ultrasessantenni o disabili.

Assegno unico a rischio dopo Reddito di cittadinanza/ Inps: ex percettori devono rifare domanda

Entrando nel dettaglio, è in dirittura d’arrivo il decreto ministeriale con i criteri relativi ai corsi di formazione ai quali dovrà partecipare chi appartiene alla seconda categoria. Non sono previste modifiche al decreto 48 di maggio, l’obiettivo è quello di rendere tutto pronto e rodato per settembre. I 350 euro mensili sono previsti per un periodo massimo di 12 mesi, ma potranno essere percepiti da più membri della famiglia, arrivando ad assegni potenzialmente più alti.

Pd e sindacati prima contrari al Rdc e ora a favore/ Da "pagliacciata" a strumento essenziale

Le ultime battute del Rdc

Come evidenziato dal Messaggero, la platea deve fare riferimento ai centri per l’impiego. L’attivazione dovrà avvenire attraverso la piattaforma Siisl che sarà attiva a partire dal primo settembre. Atteso dopo il passaggio in Conferenza Stato-Regioni il provvedimento con il quale saranno specificati criteri e caratteristiche dei corsi. E ancora, «al fine di velocizzare il più possibile la presa in carico di tutti i potenziali beneficiari delle nuove misure», lo stesso dicastero «sta seguendo con attenzione il potenziamento della rete territoriale dei Centri per l’Impiego, obiettivo perfettamente in linea con i focus del Pnrr». A tal proposito, in programma un nuovo vertice a stretto giro di posta. Qualche dubbio da parte dei rappresentanti degli enti territoriali sull’operatività della piattaforma. Ignote ancora caratteristiche e funzionalità, la richiesta è di una modalità transitoria.

LEGGI ANCHE:

STOP REDDITO DI CITTADINANZA/ 1. La realtà dei numeri che smonta le polemiche politiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA