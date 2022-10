Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 1 ottobre/ Le Tre e un quarto ancora imbattute?

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto ancora campionesse nella puntata del 1 ottobre 2022?

Nuovo mese, stesse campionesse in carica. Anche il mese di ottobre di Reazione a Catena ritrova ai banconi Le Tre e un quarto. Letizia, Elisa e Carolina continuano a rimanere imbattute nello show condotto da Marco Liorni e, soprattutto, a vincere un montepremi dopo l’altro. È quanto accaduto anche nel corso della puntata di ieri, 30 settembre, dopo un’accesa sfida contro I Tre Cucù – Mattia, Gabriella e Francesco.

Le Tre e un quarto sono scese in campo più agguerrite che mai e, ancora una volta, hanno dimostrato una grande intesa durante i vari giochi di Reazione a Catena, andando nuovamente in doppia cifra al gioco dell’Intesa Vincente. 11 le parole indovinate ieri contro le 4 degli sfidanti, il cui maggiore errore è quello di non essersi allenati abbastanza prima di scendere in campo contro simili campionesse.

Reazione a Catena, Le Tre e un quarto: come fanno a vincere sempre?

Le Tre e un quarto, oltre ad essere molto abili nelle associazioni di parole, hanno infatti dimostrato di essere molto allenate. Bastano poche parole per comprendersi e intendere ciò che le altre vogliono dire e questa è un’arma vincente in giochi come l’Intesa Vincente, che finora le ha assicurato la vittoria per ormai 20 puntate consecutive. Va detto che le campionesse in carica di Reazione a Catena hanno finora stipulato un vero e proprio record anche in fatto di montepremi: lo stesso Marco Liori ha fatto notare che le tre hanno vinto più del 50% dei montepremi finora portati all’Ultima Catena. Come se la caveranno nella puntata di oggi?

