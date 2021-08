Red Ronnie Vs Maneskin “proni a esaltare gli ordini dall’alto”/ Tiromancino “Idiozie”

Un botta e risposta di fuoco quello che ha avuto luogo su Facebook tra Red Ronnier e i Tiromancino. Tutto è nato quando il primo ha condiviso un articolo in cui si parla dei Maneskin e del loro enorme successo avvalorato con teorie piuttosto particolari. Un articolo che avrebbe particolarmente colpito Red Ronnie perché “In effetti conferma alcuni dubbi che avevo sul comportamento dei Måneskin, come peraltro in quello di tante “star” della musica. Sono tutti proni a esaltare gli “ordini dall’alto”, come cantavano i Nomadi.” ha sottolineato.

Claudia Dionigi è incinta di Lorenzo Riccardi?/ L'ex Uomini e Donne svela tutto

Nel pezzo condiviso, in particolare, si parla della band come “testimonial nei confronti di qualsiasi messaggio di ordine”, dalla “dichiarazioni sulla necessità di una sessualità ‘fluida’”, fino al gesto di definire “’terrapiattisti’ tutti coloro che non desiderassero sottoporsi al vaccino sperimentale”. Inoltre, secondo l’articolo, se la band ha raggiunto il successo che ha oggi “significa che l’intera industria discografica li ha scelti come assoluta priorità per veicolare i disvalori a cui è interessata.”

Bugo getta a terra il microfono e interrompe il concerto a Ascoli/ "Non ce la faccio"

Tiromancino e la replica a Red Ronnie: “grosse idiozie spalmate con il solito livore”

Letto l’articolo e le parole di Red Ronnie, i Tiromancino hanno replicato attraverso il profilo ufficiale della band, intervenendo a favore dei Maneskin. Così, sotto al post di Red Ronnie, si legge: “Io credo che questo articolo sia solo un insieme di grosse idiozie spalmate con il solito livore tutto italiano che puntualmente si scatena nei confronti di ciò che riesce ad emergere. Questi ragazzi hanno imposto la loro musica e la loro personalità. Non si riesce a mandare giù?? Fa male vero ??? Chiaro! in questo paese funziona così.” Infine un attacco diretto all’autore dell’articolo: “Chi scrive è palesemente un rosicone che si nasconde dietro i soliti complotti di cui non se ne può più. Mi sorprende che tu Red dia spazio a queste cose, dopo una vita nella musica non sei stanco di certe dinamiche ? Mah…” Nessuna replica, al momento, da parte di Red Ronnie.

Remo Girone e Victoria Zinny/ Dal tumore alle nozze, lui: "Ho sfiorato la morte"





© RIPRODUZIONE RISERVATA