Referendum legge elettorale, oggi sentenza Consulta/ Rosatellum ‘Lega’: le ipotesi

Si riunisce questa mattina la Consulta per decidere sull’ammissibilità o meno del referendum sulla legge elettorale richiesto da 8 Regioni guidate dal Centrodestra su forte impulso della Lega di Matteo Salvini: la sentenza della Corte Costituzionale, attesa in giornata, deve decidere se ammettere alle urne un referendum che chiede in sostanza di abolire la parte proporzionale dell’attuale legge elettorale, ovvero il Rosatellum bis. L’intento leghista è quello di “accelerare” verso una fine anticipata della Legislatura – puntando sui continui scontri e strappi interni alla maggioranza del Conte-bis e sull’esito potenzialmente “deflagrante” delle prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria – avendo però in mano una legge elettorale che possa “aiutare” la coalizione del Centrodestra che la maggiorparte dei sondaggi certifica oltre il 50%. Non sono pochi a ritenere la decisione della Consulta (che potrebbe anche eventualmente slittare a domani mattina se non vi sarà piena unanimità nella Camera di Consiglio della Corte oggi diretta da Marta Cartabia) come un vero e proprio snodo cruciale per la durata della Legislatura: se dovesse infatti bocciare il referendum “maggioritario” richiesto dalla Lega, l’ipotesi che il Governo resti più saldo al suo posto è concreto, di contro con un Rosatellum meno proporzionale il Centrodestra avrebbe tutto l’interesse a spingere verso il voto, ma potrebbe anche incontrare le resistenze di Pd, M5s e Renzi che invece potrebbero trovare un asset tale per continuare la legislatura. Insomma, dovunque ci si giri, l’esito della Corte sul referendum è dirimente e di fatto cambierà le carte in tavola, a prescindere da quale decisione verrà presa.

COSA DICE IL QUESITO DEL REFERENDUM

L’azione di Roberto Calederoli (Lega), il vero protagonista della richiesta di referendum, non si è incardinata con il raccogliere delle 500 mila firme: il Carroccio, per arrivare a un giudizio di ammissibilità della Consulta, ha fatto appello alle Regioni guidate dal centrodestra (ne bastavano 5), ovvero Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. La richiesta specifica del referendum nel quesito proposto alla Consulta, è la seguente: «abolire il metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Se dovesse arrivare il via libera, la legge che na nascerebbe – rinominata da Calderoli “Popolarellum” – diverrebbe un maggioritario a turno unico simile al sistema del Regno Unito. In forma semplice, significa l’eliminazione dei cinque ottavi di parlamentari eletti con sistema proporzionale, sostituiti dal sistema che nei collegi farebbe eleggere chi prende anche un solo voto in più degli altri candidati.

GOVERNO VS LEGA SULLA LEGGE ELETTORALE

A livello politico, la sentenza della Consulta sul referendum verso il maggioritario triangola con altri due punti essenziali: in primis, il secondo referendum richiesto da una settantina di parlamentari del Centrodestra (e anche alcuni del Pd) circa la legge del taglio dei parlamentari. Non tutti sono d’accordo con la riforma voluta e approvata dal M5s (con voto quasi unanime anche da Lega e Pd, ndr) che taglierà Camera e Senato dalla prossima legislatura: l’idea dunque del Centrodestra è stata quella di presentare un referendum alla Consulta, ben sapendo che l’eventuale esito alle urne sarà una vittoria schiacciante per chi vuole il taglio dei parlamentari. Ma attenzione, l’intento dello “stratega” della Lega, il senatore Calderoli, è ben altro: portare i due referendum insieme nella prossima Primavera in modo da “costringere” anche tutti quei cittadini che spingono per il taglio dei parlamentari a presentarsi alle urne, con effetto “trascinamento”, arrivare ad un voto più solido circa il maggioritario, sistema elettorale “gradito” secondo i sondaggi da buona parte dell’elettorato. Da ultimo, e forse è il caso più importante e interessante, il “legame” che intercorre tra il referendum voluto dalla Lega e oggi in “sentenza” della Consulta e la stessa legge elettorale incardinata in Parlamento: la corsa voluta dal Pd e M5s sulla presentazione del “Germanicum” (o Brescellum) volge proprio a depotenziare gli eventuali effetti della decisione della Corte di oggi. Il Parlamento infatti vuole avere la priorità di legiferare rispetto alla Consulta (e ai cittadini alle urne) e avere la chiara intenzione nei prossimi mesi di eliminare il Rosatellum bis e sostituirlo con il nuovo sistema totalmente proporzionale del Germanicum. Un dato che conferma questo “andazzo” è la richiesta fatta da Giorgetti (n.2 della Lega) direttamente al Quirinale di un ritorno al Mattarellum, come via di “mezzo” visto l’esito forse negativo della Consulta e soprattutto la presenza ormai quasi certa del Germanicum come prossima legge elettorale, se non cambia qualcosa di “clamoroso” con indicazione diretta dal Colle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA