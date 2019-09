Regina Elisabetta/ Gruppo di turisti non la riconosce, lei sta al gioco e…

Protagonista sui social di numerosi meme e spesso citata quando si parla di cappelli variopinti, la Regina Elisabetta è riuscita a prendere in giro un giro di turisti americani. Come ha fatto? A spiegarlo è il Daily Mail: la comitiva, in visita in Scozia per un tour nel Regno Unito, ha incontrato la sovrana 93enne e, anziché salutarla e renderle omaggio, le ha chiesto se sapesse dove vive l’erede di Giorgio VI. Un’esperienza insolita per la regina, che ha deciso di stare al gioco rispondendo che la dimora reale era nelle vicinanze. «Lei ha mai incontrato la regina», la domanda del gruppetto di statunitensi, con la regina Elisabetta che ha replicato: «Io no, ma quel poliziotto sì». Il dialogo è poi proseguito per qualche minuto, con i turisti che non si sono accorti dell’incredibile gaffe.

REGINA ELISABETTA “BEFFA” TURISTI AMERICANI

Come evidenzia il tabloid britannico, la Regina Elisabetta si trova a Balmoral, residenza scozzese dove trascorre le vacanze estive. A parziale discolpa del gruppo di turisti disattenti il fatto che la longeva sovrana vestisse un outfit ben diverso dal solito: basti pensare al foulard sul capo e giaccone di tweed. Richard Griffin, da trent’anni a capo del team di sicurezza al servizio della regina, ha spiegato che Elizabeth Alexandra Mary «preferisce passare inosservata ogni volta che le è possibile», sottolineando che è questo il motivo che la spinge a portare un velo sul capo. Un accorgimento semplice ma in grado di proteggere la sua identità, soprattutto se incontra un gruppo di turisti particolarmente disattenti…

