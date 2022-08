Regina Elisabetta II sta male?/ Sudditi in ansia: “Monitorata da medici ora dopo ora”

La Regina Elisabetta II sta male? Un quesito che rimbalza da Oltremanica e trova spazio sulle colonne del tabloid “The Sun”, dove si dice che la sovrana stia facendo preoccupare i suoi sudditi, per giunta a pochi giorni dall’impegno del 5 settembre, quando dovrà conferire l’incarico di primo ministro al vincitore delle primarie del partito conservatore. In particolare, viene asserito che la nomina solitamente ha luogo a Buckingham Palace o al castello di Windsor, mentre quest’anno si va verso una modifica di programma.

Si dice infatti che i medici stiano monitorando la regina Elisabetta II “ora dopo ora”, per via dei suoi “problemi di mobilità” che “persistono da più di un anno”. Negli ultimi mesi la salute della sovrana è stata monitorata costantemente dallo staff medico, che le avrebbe sconsigliato fortemente di abbandonare il castello di Balmoral in Scozia, al cui interno si trova da circa un mese, per trascorrervi le vacanze estive.

REGINA ELISABETTA II STA MALE? NO ALLO STRESS DA VIAGGIO…

In riferimento alla salute della Regina Elisabetta II, occorre precisare che “The Sun” non parla di un possibile peggioramento dello stato di salute della sovrana, ma forse per un eccesso di prudenza, i suoi dottori vorrebbero non esporla allo stress del viaggio.

Peraltro, di recente la regina Elisabetta si è vista costretta ad annullare numerosi eventi pubblici nei quali era richiesta la sua presenza, non ultima l’inaugurazione dell’anno parlamentare a Westminster e del summit sul clima andato in scena in Scozia, più precisamente a Glasgow. Anche la sua partecipazione ai festeggiamenti del Giubileo di Platino, per i 70 anni sul trono, in giugno, è stata ridotta. Insomma, al di là di qualsiasi speculazione sulla sua salute, appare evidente la volontà dei medici della regina di preservarla da possibili inconvenienti ed evitare così di scontrarsi con complicazioni che, complice l’età avanzata (96 anni), non farebbero altro che indebolire il quadro.

