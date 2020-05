Regionali 2020: la Lega guarda a Sud/ “Il Mattino”: Salvini sogna Puglia e Campania

Pubblicità

In vista delle prossime elezioni, le forze di Centrodestra continuano a confrontarsi circa la provenienza partitica dei candidati da proporre nelle sei regioni chiamate alle urne e, in questo contesto, la Lega guarda con reiterato interesse verso Sud, decisa come non mai ad aggiudicarsi l’intera posta in palio in almeno una fra Puglia e Campania (anche se Salvini, ovviamente, non disdegnerebbe certo l’accoppiata). Proprio in virtù di quest’intenzione espressa dal Carroccio, la situazione all’interno della coalizione stenta a decollare. Di certo, ad oggi, c’è solo la ricandidatura ai vertici di Liguria e Veneto dei governatori uscenti Giovanni Toti e Luca Zaia: due nomi su cui non vi sono dubbi di forza, visto e considerato che ai loro “colleghi” è piaciuto il modo in cui è stata gestita l’emergenza epidemiologica. Non a caso, il Veneto e la Liguria occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nella speciale graduatoria per regioni in riferimento al numero di tamponi effettuati.

Pubblicità

LA LEGA GUARDA A SUD: SALVINI IRREMOVIBILE

Proprio nelle scorse ore, come riferito dall’edizione odierna de “Il Mattino”, è andato in scena un meeting, in parte in presenza, in parte in webcam, fra le forze politiche che animano la coalizione di Centrodestra. Coinvolti Tajani e Ronzulli per Forza Italia, La Russa per Fratelli d’Italia e Giorgetti per la Lega, con i videointerventi di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Già, Salvini: il leader della Lega avrebbe messo in discussione gli accordi originari, determinata a concorrere per la presidenza in almeno una delle due regioni del Mezzogiorno che andranno alle urne nei prossimi mesi. Chiaramente, la Meloni non vuole fare marcia indietro sulla Puglia e Forza Italia si tiene stretta la candidatura di Caldoro in Campania: si spiega così questa temporanea fase di impasse, con un nervosismo crescente che rischia di compromettere gli equilibri interni al Centrodestra. Uno scenario che non gioverebbe a nessuno dei partiti coinvolti e che, pertanto, va scongiurato quanto prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA