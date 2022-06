Regole Covid Maturità 2022: quali sono?/ Mascherine, Green Pass, gel: info utili

REGOLE COVID MATURITÀ 2022: VIA LA MASCHERINA…

Quali sono le regole Covid da osservare in occasione dell’esame di Maturità 2022? Una domanda di estrema attualità, visto e considerato che gli esami di Stato sono ormai ai nastri di partenza e coinvolgeranno migliaia di studenti italiani nelle prossime ore. Come vi abbiamo raccontato già nei giorni antecedenti, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sottoscritto una circolare inviata alle scuole circa le misure precauzionali da adottare per lo svolgimento dei test, a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 giugno/ Positività 18.1%, +33 ricoveri

In particolare, in riferimento alle regole Covid che andranno rispettate nei giorni delle prove Maturità 2022 non sarà necessario indossare le mascherine. È venuto quindi meno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione per le vie respiratorie, che sono soltanto raccomandati in determinate circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. A proposito di quest’ultimo aspetto: durante lo svolgimento della prova orale saranno ammessi gli uditori in aula, anche se in un numero che permetta il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 giugno/ Positività vola al 20.9%

REGOLE COVID MATURITÀ 2022: NON SERVE IL GREEN PASS, IL GEL…

Proseguendo il nostro tour fra le regole Covid per la Maturità 2022, sottolineiamo che è sempre raccomandato il rispetto della distanza tra due o più persone di almeno un metro, a meno che le condizioni strutturali degli edifici non lo consentano. Chiaramente, è vietato guadagnare l’accesso nei locali scolastici in caso di positività al virus SARS-CoV-2 o in presenza di sintomatologie respiratorie e di temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo.

Il Green Pass non sarà richiesto per entrare nella scuola, né occorrerà ricorrere a tamponi o test, ad eccezione di coloro che sono guariti dal Covid-19 nei giorni che hanno preceduto la Maturità 2022. Qualora un maturando risulti positivo, si deve prontamente mettere in contatto con la scuola allegando l’esito del tampone, presentando istanza ufficiale di poter accedere alla prova suppletiva che si svolgerà a luglio. Se la positività si manifesta in occasione dell’orale, il candidato potrà svolgere lo stesso in Dad da casa.

Covid, ok a vaccini Pfizer e Moderna per under 5 da Cdc e Fda/ "Efficaci e sicuri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA