RELAZIONI DIGITALI/ 5 webinar pubblici sul futuro del patrimonio culturale

La digitalizzazione del patrimonio culturale come valore collettivamente acquisito e non solo come occasionale sommatoria di azioni individuali. Questo l’assunto alla base delle iniziative di formazione e aggiornamento delle competenze digitali promosse dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali: un’offerta, rivolta alle diverse professionalità coinvolte nella cura e nella gestione del patrimonio culturale, volta ad accompagnare i professionisti del settore e gli utenti in generale durante l’intero processo di transizione digitale. Una rivoluzione culturale pianificata e partecipata che conta sulla mobilitazione di tutti gli attori e di tutte le professionalità del “sistema beni culturali”.

In linea con tali finalità, la Digital Library e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali promuovono un ciclo di cinque webinar pubblici nel periodo novembre 2021-gennaio 2022. Un percorso da intendersi come fase di community building preliminare e propedeutica ai fini della migliore progettazione di ogni successiva azione formativa e realizzativa del piano stesso.

CHI SONO I DESTINATARI DELL’INIZIATIVA?

L’iniziativa è indirizzata alle molteplici tipologie di attori che operano nell’ambito del patrimonio culturale (dipendenti pubblici; dipendenti privati e professionisti; ricercatori), non considerandoli come target specifici e distinti ma quali componenti di un medesimo gruppo “in costruzione” cui il piano sarà rivolto.

Nello specifico, il ciclo di webinar – disponibile gratuitamente sulla piattaforma di formazione a distanza della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (fad.fondazionescuolapatrimonio.it) – si propone di creare relazioni tra i professionisti e costruire un linguaggio comune utile alla comprensione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), la cui predisposizione rientra appunto tra i compiti istituzionali affidati alla Digital Library.

I 5 INCONTRI: SI PARTE L’8 NOVEMBRE, ULTIMO WEBINAR IL 18 GENNAIO 2022

Così, i primi quattro incontri – che avranno inizio il prossimo 8 novembre in orario pomeridiano – sono dedicati ciascuno ad un diverso ambito tematico e si propongono come conversazioni pubbliche tra due relatori provenienti da diversi ambiti disciplinari, moderate da un esperto “facilitatore”. Implicazioni e opportunità del processo di transizione digitale saranno analizzate dal punto di vista culturale, in ambito gestionale, sotto il profilo giuridico e per l’aspetto tecnologico. Il quinto appuntamento – curato direttamente da Digital Library e Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali – è previsto per il 18 gennaio 2022: sarà occasione di riflessione su professioni e competenze tra digitale e patrimonio culturale.

UN PERCORSO CONSIVISO DI CONFRONTO E TRANSIZIONE

In tale contesto, la definizione dei fabbisogni formativi gioca, senz’altro, un ruolo-chiave: per questo, la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali sta realizzando un’analisi di contesto volta ad individuare i fabbisogni di competenze – sia in essere che emergenti, anche a livello europeo – in merito alle politiche previste dal Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale.

I cinque webinar promossi dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della Cultura e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali costituiscono, dunque, l’occasione per avviare un percorso di confronto e di transizione condiviso, e concepire e utilizzare un linguaggio comune: un circolo digitale – aperto a policy maker, decisori, amministratori, specialisti, studiosi, studenti, appassionati – in cui sollecitare riflessioni, esplorare relazioni, definire metodi. Il programma dei webinar e le modalità di partecipazione sono disponibili su: www.fondazionescuolapatrimonio.it

