Remdesivir e Tocilizumab farmaci per Coronavirus/ Studi su cellule staminali e plasma

Non ci sono ancora cure specifiche contro il Coronavirus, ma stanno aumentando le terapie sperimentali, come quelle con le cellule staminali. Mentre crescono i contagi è corsa anche per la messa a punto di un vaccino. Al momento dunque gli scienziati lavorano su due binari paralleli: cure e vaccini. Sulla base dei dati finora disponibili, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha suggerito di procedere con una terapia antivirale sperimentale, che infatti è correntemente usata anche all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Questa terapia si basa su due farmaci, il lopinavir/ritonavir, che è un antivirale usato per l’infezione da Hiv e che mostra un’attività antivirale anche sui Coronavirus. E poi c’è il Remdesivir, antivirale già usato per la malattia Ebola e potenzialmente attivo contro l’infezione da nuovo Coronavirus. Questo farmaco – secondo quanto riportato da Primocanale – è arrivato in Liguria, all’ospedale San Martino di Genova, dove verrà testato su un paziente, mentre sono stati fatti altri due ordini dagli Stati Uniti.

REMDESIVIR E TOCILIZUMAB, FARMACI E CURE PER CORONAVIRUS

Un’altra cura sperimentale è rappresentata dal farmaco biologico Tocilizumab, che è un antinfiammatorio contro l’artrite reumatoide. È stato inserito dalla National Health Commission cinese nelle linee guida per il trattamento dei casi gravi di Coronavirus. Ma per valutarne efficacia e sicurezza è in corso uno studio clinico su 188 persone. In Cina però alcuni ricercatori stanno studiando anche l’uso delle cellule staminali nelle terapie per le persone con Covid-19. E sono stati ottenuti i primi risultati positivi: quattro pazienti affetti da Coronavirus sono stati dimessi dall’ospedale dopo la guarigione. Quindi l’Accademia cinese delle scienze ha sviluppato un nuovo farmaco con cellule staminali, il CAStem, che ha fornito risultati promettenti negli esperimenti sugli animali. Ma al momento è in corso uno studio clinico su sicurezza ed efficacia della terapia. Ma in Cina ha dato buoni risultati anche una terapia che usa il plasma dei pazienti guariti e uno dei malati di Coronavirus è stato dimesso dall’ospedale di Wuhan dopo essere stato curato con questo tipo di terapia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA