Renata Couling, chi è la moglie di Mal/ “Ho dovuto corteggiarla, ha 23 anni in meno”

Renata Couling, chi è la moglie di Mal

Mal e la moglie Renata Couling saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 12 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Renata è di origine novarese, ma fin da bambina ha vissuto a Pordenone. I due si sono conosciuti a Treviso nel 1989, quando Renata aveva solo 18 anni: “Durante il mio spettacolo c’era una ragazza che continuava a chiedermi di cantare Furia, finché non l’ho invitata sul palco a cantare con me. Dopo lo spettacolo, ci siamo scambiati i numeri di telefono promettendo che quando venivo in zona avrei chiamato per vederci. Poco tempo dopo sono tornato in Veneto e ci siamo rivisti”, ha raccontato il cantante gallese sul suo sito ufficiale. In una recente intervista a “Bella Ma”, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 2, Mal ha ricordato alcuni retroscena del loro primo incontro: “L’ho invitata nel mio camerino e, io non mi ricordo bene, lei mi ha detto che l’ho sbattuta contro il muro, con passione. Le sono saltato addosso, insomma. Tuttavia, ho dovuto corteggiarla bene, perché Renata ha esattamente 23 anni in meno di me”.

Renata Couling e Mal: insieme da più di 30 anni

Nonostante la grande differenza di età, Mal e Renata Couling stanno insieme da più di 30 anni. Nello studio di “Vieni da me”, Renata Couling ha scherzato sulla loro differenza di età: “Ora mi pesa… già quando ci siamo incontrati era già un po’ vecchiotto… Con lui ci vuole tanta pazienza”. In una precedente ospitata da Serena Bortone, i due coniugi hanno ammesso di essere molto gelosi: “Sicuramente agli inizi mi dava fastidio anche che dovesse sempre apparire o essere citata una ex, quindi ero gelosa”, ha detto Renata. Mal, invece, ha confessato: “Sì, io sono molto geloso ma di natura. Non lo faccio vedere perché lei non deve saperlo”. Nel salotto di Uno Weekend, qualche anno fa, Renata ha detto: “Sono 32 anni di sopportazione e supportazione vicendevole”. La coppia ha avuto due figli: Kevin Paul e Karen Art.

