Renato Ardovino, chi è?/ Il Re delle torte giudice speciale di Bake Off Italia

Questa sera Renato Ardovino sarà ospite speciale di Bake Off Italia, il programma condotto da Benedetta Parodi su Real Time. In questa puntata, Renato Ardovino si va ad aggiungere alla giuria composta da Clelia d’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. Valuterà le performances ai fornelli da parte di concorrenti e i suoi giudizi potrebbero rivelarsi decisivi. La rosa dei protagonisti di Bake Off Italia va stringendosi dopo le due eliminazioni della scorsa puntata: questa sera gli aspiranti pasticceri si ritroveranno a sostenere sfide sempre più complicate, con l’obiettivo di superarle e agguantare la finale del prossimo 29 novembre. La partecipazione di Renato Ardovino, visto e considerato il suo curriculum, va intesa come una vera e propria sorpresa per i pasticceri della Parodi. Il noto presentatore televisivo e cake designer italiano cercherà di stimolare i protagonisti con i suoi preziosi suggerimenti e con le sue valutazioni. Soprannominato il Re delle torte, proverà ad ispirare tutta Bake Off Italia. Sui social, dove peraltro Renato Ardovino è molto attivo, si respira grande attesa per la sua partecipazione a Bake Off Italia. I suoi fan sono certi che porterà una ventata di passione ai fornelli del talent, regalando nuovi input ai concorrenti ancora in gara, ovvero Hasnaa, Sara, Martina, Riccardo, Rong e Antonio.

Renato Ardovino, la passione per le torte parte da lontano

Renato Ardovino, giudice speciale di Bake Off Italia, ha una passione smisurata per la cucina e in particolare per le torte che parte da lontano. Fin da bambino Renato si è sempre sentito molto vicino al mondo della cucina, grazie anche ai racconti di alcune cuoche e pasticcere del Cilento. La sua carriera ha spiccato il volo con le sue meravigliose creazioni, tra cui una torta bellissima a forma di Pinocchio. Nei giorni scorsi oltretutto è stato premiato nel Regno Unito presso il Cake Master Awards a Birmigham. Il cake designer italiano ha guadagnato il Best roduct Award come Ambasciatore del Carma Chocolate. Dunque un riconoscimento molto prestigioso per il pasticcere che negli scorsi anni ha visto esporre uno dei suoi dolci alla biennale di Venezia. Questa sera ritroveremo Renato Ardovino quarto giudice speciale di Bake Off Italia. Il talent sta per arrivare al traguardo, ci sono tuttavia ancora tre puntate prima della sfida finale con tante prove dolciarie alle quali i concorrenti dovranno sottoporsi. A valutare le loro creazioni ci sarà appunto il mitico Renato Ardovino.

