Renato Brunetta/ “Nella PA conterà il merito. Dubbi su smart working”

Renato Brunetta è fiducioso, l’Italia sta ripartendo. Dopo il via libera al dl Semplificazioni e al decreto sul reclutamento della Pubblica amministrazione, per il ministro i primi effetti si stanno già iniziando a vedere, complice l’autorevolezza del governo Draghi. L’aumento del Pil veleggia verso il 6% e devono ancora arrivare i fondi europei: «Stiamo facendo presto, bene e insieme. L’importante è continuare così, senza commettere errori».

Entrando nel dettaglio del mondo della Pa, Renato Brunetta ha spiegato che il ministero ha disegnato un ventaglio di strumenti che consente alle amministrazioni grandi flessibilità nell’offerta di posti di lavoro, senza dimenticare che alla fine del Piano «il 40% dei posti messi a concorso nella Pa sarà riservato a chi ha lavorato per il Pnrr».

RENATO BRUNETTA: “NELLA PA CONTERÀ IL MERITO”

Uno degli aspetti più importanti degli ultimi interventi è legato alla meritocrazia: soffermandosi sulle progressioni di carriera, Renato Brunetta ha spiegato che queste avverranno attraverso una procedura comparativa basata sulla valutazione conseguita negli ultimi tre anni, sul possesso di titoli o competenze, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Tornando sul green pass, Renato Brunetta ha esternato qualche dubbio sull’utilità del 50% di dipendenti pubblici in smart working: «Le semplificazioni per l’accesso al superbonus con il nuovo modulo Cila, per le autorizzazioni ambientali, per gli appalti richiedono uffici che lavorino al massimo dei giri, servizi perfettamente operativi. Quest’anno, rispetto al precedente, abbiamo gli strumenti per difenderci dal virus – i vaccini – e quelli per metterci in sicurezza rispetto allo sviluppo – le riforme. Non possiamo permetterci passi falsi né sull’uno né sull’altro fronte. Stime recenti ci dicono che se tutta la Pa tornasse in presenza il Pil salirebbe di un ulteriore 2 per cento».

