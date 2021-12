Renato Zero/ “DDL Zan? Non impedite che la civiltà si affermi in questo Paese!”

Grande protagonista della prima serata di Uà, programma condotto da Claudio Baglioni, Renato Zero è uno degli artisti più famosi e che hanno scritto la storia della musica. Nel 1978 cantava Triangolo e adesso ha compiuto settantuno anni e le sue musiche riguardano il presente, il passato e il futuro.

Renato Zero non è solamente un cantante, ma rappresenta un’icona della televisione e dello spettacolo. Sono passati ben settantuno anni di spettacolo e musica fuori dalla normalità e Renato, nonostante l’età, continua a donare ottime performance e il suo carattere non è mai passato in secondo piano.

RENATO ZERO, LA BATTAGLIA PRO DDL ZAN

Renato Zero attraverso la sensibilità caratterizza le sue canzoni, emoziona il pubblico. Sono molti i suoi successi che con il passare degli anni ha donato alla musica italiana e che tutt’ora sono ancora indimenticabili. Ma non possiamo nemmeno dimenticare alcune sue ospitate in televisione, oltre qualche pellicola in ambito cinematografico. Attualmente lui è ancora molto attivo e l’anno scorso ha pubblicato un album chiamato Zerosettanta, ovvero una raccolta che ha fatto emozionare tutti i suoi fan.

Da sempre molto attivo anche sull’attualità politica-sociale, recentemente Renato Zero ha fatto un post sui social per protestare contro l’affossamento del decreto Zan: “Il parlamento italiano è uno stato a parte? Una istituzione che sostiene leggi nel proprio esclusivo interesse? Non impedite che la civiltà si affermi in questo Paese! La diversità è la prova vivente dell’esistenza di libertà e democrazia! Il resto sono solo chiacchiere!!!”.

