Renato Zero/ “Il mare è infinitamente più ostile che mai, noi bramiamo un porto”

Renato Zero sente con forza il malessere degli italiani e di tutti i cittadini del mondo che in questi giorni stanno vivendo una brutta battaglia contro il virus. Sul proprio profilo Facebook, il cantante ha voluto lasciare un messaggio per tutti gli ammiratori che lo seguono e che mira dritto al cuore del lettore. “Resisti. Fammi sentire che esisti”, scrive citando la sua canzone Resisti, “ne abbiamo avuto di momenti tristi, non lasciamoci andare così. […] Lo dico anche a me stesso. A me, che ho nostalgia di quel costante ricordo con la quotidianità. Con la gente di tutte le specie e le provenienze. Bisognerà riprendersi per mano per attraversare la vita in tutta sicurezza e tranquillità“. Zero è sicuro che il nuovo domani imporrà di abbandonare ogni dubbio e ogni preconcetto verso il prossimo, anche verso chi si allontana dalla propria patria in cerca di una vita altrove. “Il mare è infinitamente più temibile e ostile che mai“, aggiunge, “e noi siamo storie sospese, che bramano un approdo sicuro. La buona accoglienza. Una condivisione facile e promettente”. Zero continua augurandosi che proprio in un momento così difficile ognuno possa trovare la forza di riscrivere parole d’amore verso il prossimo, forse persino un perdono, la volontà di riprendere quei rapporti fratturati solo per pigrizia o perchè si è stati superficiali. “Svegliati che l’aria si è pulita”, conclude, “i cieli rigenerati. Gli orizzonti, finalmente visibili”. Clicca qui per leggere il post di Renato Zero. E’ solo una delle molteplici riflessioni che l’artista ha voluto condividere sui social, un pensiero profondo che nei giorni scorsi si è diretto anche verso il futuro. A quei giorni in cui tutto dovrà riprendere, anche la corsa al guadagno. Alla luce di quanto tutti stiamo vivendo e allora avremo vissuto, Zero si augura che possa esserci una rivoluzione dell’essere umano. Una ripartenza che mira a rivalutare valori e propositi.

Renato Zero, il desiderio di Tiziano Ferro

Renato Zero esaudirà il desiderio di Tiziano Ferro, ovvero di affrontare un giorno un duetto insieme? In questi ultimi giorni il cantante di Latina ha fatto intuire più volte la sua volontà di incontrare il collega, prima esibendosi sui social con I migliori anni della nostra vita, un must della discografia di Zero. E poi sottolineando di nuovo il suo intento mentre si trovava in collegamento con una diretta Instagram di Laura Pausini. Nessun commento per adesso da parte di Renato, che potrebbe comunque accettare la ‘sfida’ non appena l’Italia sarà ritornata attiva sotto ogni punto di vista. Oggi, sabato 4 aprile 2020, Renato Zero sarà invece al centro di una puntata di Techetechetè. Il programma ha messo in luce in molteplici occasioni la personalità del cantautore dai mille successi. Dalle sue abilità come ballerino a produttore discografico fino alla capacità di trasformare ogni suo live, in tv o dal vivo, in un vero e proprio spettacolo. Lo scorso settembre, l’archivio della Rai si è arricchito anche di un altro documento in cui il musicista parla dei tanti personaggi creati per le performance artistiche e del significato di alcuni suoi brani del passato. Clicca qui per guardare il video di Renato Zero.



