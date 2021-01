Renato Zero, Verissimo/ “Ho rischiato di morire… ho un piede dall’altra parte”

Renato Zero a Verissimo tra musica e rapporto con il pubblico

“Volevo solo esistere”, questo è quello che dice Renato Zero alla fine della sua intervista a Verissimo in cui racconta la sua vita, la sua carriera e i suoi 70 anni in compagnia della musica, questa sua compagna di vita che non invecchia mai a differenza sua. L’artista sa bene quali corde toccare e come parlare al pubblico che ricambia con affetto questo scambio di emozioni e anche oggi sarà un piacere rivedere e riascoltare Renato Zero nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo con l’intervista andata in onda un paio di mesi fa. Lui stesso spiega il suo rapporto con il pubblico parlando di un affetto che a volte diventa un macigno: “Sono single, ma ho questa famiglia allargata, e me ne servo con rispetto tutte le mattine.

Appena esco di casa, ho questa bella contaminazione umana, buona che ti fa sentire partecipe…”. Il poeta della musica italiana racconta anche che il tempo di bilanci è tutti i giorni, lui pensa ogni sera alle persone che non ha visto e affronta i ricordi di qualcuno di cui ha bisogno ma sa bene anche che lui ha la “consolazione di un pentagramma o di un palcoscenico. Nell’amico si trova la spinta, perché un farmaco a volte non basta”.

Il racconto drammatica della sua anemia emolitica

Poi il racconto drammatico della sua infanzia, la paura di Renato Zero bambino di guardare al futuro per via della guerra dalla quale il Paese stava ancora uscendo e poi la rivelazione sulla sua situazione di salute che ha segnato per sempre il suo destino: “Sono venuto al mondo con anemia emolitica abbastanza forte, Mi hanno trasfuso il sangue di un frate. Sono salvo per questo. La sensazione di essere con un piede dall’altra parte me la porto sempre addosso. E questo mi ha portato ad avere grande rispetto per la vita e a condividerla. Anche se sono single, alla fine non lo sono perché sono abitato da tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA