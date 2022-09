Renato Zero vola a terra: come sta?/ Il live del Circo Massimo é a rischio?

Renato Zero cade mentre é in strada: ecco cosa é accaduto al passaggio del cantante sulle strisce pedonali

A poche ore dal debutto sul palco dei concerti live previsti nel mese di settembre e ottobre al Circo Massimo di Roma, Renato Zero torna al centro dell’attenzione mediatica per quella che potrebbe rivelarsi una rovinosa caduta ai suoi danni. Nelle ore che precedono la nuova tornata di concerti dal vivo, il cantante é diventato protagonista di un video ripreso da un automobilista che ha avvistato Renato Zero nel momento in cui si é verificato l’inciampo dell’artista 71enne. Stando alla ricostruzione dell’accaduto ripresa dal Corriere, l’artista avrebbe dapprima violato il codice della strada parcheggiando il SUV Hummer sulle strisce pedonali, per poi imbattersi nell’inciampo una volta trovatosi a camminare stesse.

Renato Zero: "Spiritualità è trasgressione migliore"/ "Raffaella Carrà? Vuoto enorme"

Il video della caduta, intanto, sta letteralmente circumnavigando il web, complice la preoccupazione generale che il cantautore possa aver riportato dei danni in seguito alla caduta, a poche ore dal nuovo debutto sul palco. Il filmato é stato pubblicato online dal profilo Instagram Welcome to favelas.

Le reazioni al video della caduta di Renato Zero, prima dei live al Circo Massimo

Tra le annesse reazioni social, si leggono parole che mettono persino in dubbio che sia Renato Zero in carne ed ossa a cadere, il protagonista del video del momento. Che si tratti di un sosia la vittima della caduta, inmoratalata nel filmato? Il punto di domanda é lecito. L’artista – atteso in concerto al Circo Massimo il 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e il primo ottobre – nel filmato piú virale del momento che strizza l’occhio ai momenti-caduta di Paperissima- indossava un iconic Total black look al momento del funesto accaduto: papalina, occhiali tondi e un paio di scarponcini dalla suola in gomma alta qualche centimetro.

Renato Zero, gli amori: Enrica Bonaccorti e Lucy Morante/ "Matrimonio? Ho scelto di sposare il mio pubblico"

Forse è stato il rialzo della calzatura indossata dall’artista a tradirlo mentre lui attraversava le strisce pedonali, dal momento che salendo sul marciapiede, Zero è inciampato, tendendo le braccia in avanti, per poi volare sull’asfalto. Tuttavia, il cantante si é prontamente rialzato, così come poi emerge sul finire dello scorrere delle immagini-video. Ad oggi i concerti previsti al Circo Massimo non risultano essere procrastinati né annullati, segno che l’artista sia rimasto illeso in seguito all’incidente. «Il marciapiede nooo, non l’avevo consideratooo» parafrasa sarcastico tuttavia qualche utente, tra i commenti social rilasciati sotto il video, la celebre Triangolo di Renato Zero .

Renato Zero: "Molestie subite? La gente non ci credeva"/ "Sul palco non ho regole"

Roma, il ruzzolone di Renato Zero: parcheggia sulle strisce e vola a terra https://t.co/EcECXomlHq — Corriere della Sera (@Corriere) September 22, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA