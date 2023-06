Renault Rafale, svelato il nuovo SUV Coupé/ Ibrida ma all’80% funziona in elettrico

E’ stato ufficialmente svelata la Renault Rafale, il nuovo SUV dell’azienda francese. Dopo Austral e la nuova Espace, la casa di Losanga prosegue quindi il suo rinnovamento, svelando lo Sport Utilty Vehicle Coupé a ruote alte. La Renault Rafale si basa sulla piattaforma CMP D/E, e mostra nel contempo delle soluzioni stiliste inedite quanto di continuità con le altre vetture del marchio. L’idea alla base della nuova vettura è la sportività, a cominciare dalla calandra luminosa che sbarca sul SUV dopo aver già impreziosito il frontale della nuova Clio.

Il posteriore presenta invece delle forme pronunciate e il tetto spiovente, mentre le dimensioni totali sono di 4,71 metri di lunghezza, 1,61 di altezza e una carreggiata più corta di 4 centimetri rispetto all’Espace. Belli i cerchi in lega da 20 pollici che fanno sicuramente “scena”. Bianco Perlato Satinato e Blu Alpine sono i colori esclusivi del Rafale a cui si aggiungono Rosso Passion, Nero Étoile e Grigio Scisto Lucido, già visti in altri modelli Renault. A livello di motorizzazioni, invece, troveremo il propulsore ibrido benzina E-Tech Full Hybrid da 200 CV, composto da un motore benzina 3 cilindri da 1.2 litri e 130 cavalli e due motori elettrici, uno da 50 kW e uno da 25 kW oltre ad una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V.

RENAULT RAFALE, GLI INTERNI: L’ALCANTARA E TRE DISPLAY

Grazie a questo sistema propulsivo la Renault Rafale di fatto è una quasi elettrica visto che per l’80 per cento potrà muoversi appunto con la batteria, risparmiando il 40 per cento del carburante rispetto ad una vettura ICE, con motore endotermico.

Infine gli interni, dove spicca l’alcantara riciclata, materiale green che ritroviamo sul volante e i sedili sportivi. Vi si trova poi un display orizzontale da 12.3 pollici, con l’aggiunta di uno schermo verticale da 12 pollici a centro console con Google integrato, mentre il conducente potrà controllare le principali info della vettura con un Head-up Display da 9,3”. La Renault Rafale debutterà sul mercato fra circa un anno, a primavera 2024.

