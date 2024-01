“Rendete pubblici i video del Principe Andrea da Epstein”/ Nuove accuse verso il reale d’Inghilterra

Secondo quanto riportato nelle scorse ore dalla stampa inglese, a cominciare dal Telegraph, l’FBI sarebbe stata sollecitata a rendere pubblici dei filmati CCTV, sistema di sorveglianza a circuito chiuso, in cui si vedrebbe il principe Andrea nella villa del noto Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto suicida in carcere dopo essere stato condannato per pedofilia. A sollecitare i federali a stelle e strisce sarebbe Spencer Kuvin, un avvocato che ha rappresentato nove delle vittime di Epstein, e che ha chiesto appunto alla polizia americana di rilasciare i video delle telecamere di sicurezza, dopo che negli scorsi giorni sono emersi dei documenti in cui si parla di possibili “collegamenti” fra il principe Andrea e appunto Epstein.

Negli incartamenti si legge che Johanna Sjoberg, una massaggiatrice di Epstein, ha affermato che il Duca di York le avrebbe palpato il seno nell’abitazione del finanziere a Manhattan nel 2001, accusa che il Principe inglese ha sempre rimandato al mittente. Secondo Juan Alessi, ex governante di Epstein, Andrew faceva dei massaggi quotidiani mentre trascorreva settimane nella proprietà dell’americano in Florida, sempre stando ai documenti rilasciati negli scorsi giorni. Il signor Alessi avrebbe visto anche la duchessa di York, ma “solo una volta e per un breve periodo”, mentre Andrew avrebbe “trascorso settimane con noi”, e alla domanda su massaggi frequenti, Alessi avrebbe risposto “Direi massaggi quotidiani”.

“RENDETE PUBBLICI I VIDEO DEL PRINCIPE ANDREA DA EPSTEIN”, L’AVVOCATO SPENCER KUVIN: “TUTTI DEVONO SAPERE”

Spencer Kuvin ha spiegato che tutte le stanze della dimora di Epstein erano dotate di telecamere di sicurezza in uso 24 ore su 24, e secondo lo stesso l’FBI sarebbe in possesso degli hard disk dove sono stati archiviati i video: “Ho camminato personalmente nella casa di Jeffrey Epstein – le parole del legale a TMZ – dopo l’esecuzione del mandato di perquisizione e ho identificato numerose fotocamere e dischi rigidi di computer che mancavano e molte di quelle informazioni sono state sequestrate dall’FBI non solo a Palm Beach ma anche nelle Isole Vergini e a Manhattan. Dove sono i video? Questo è ciò che la popolazione ha bisogno di vedere”.

Sui nomi emersi dagli incartamenti ha aggiunto: “Questi documenti convalidano semplicemente ciò che tutti avevano discusso. Ciò che è importante capire ora è il contesto in cui sono stati individuati Ad esempio, questa deposizione di Johanna Sjoberg, che era stata precedentemente sigillata, ora fornisce un contesto a ciò che esattamente Jeffrey Epstein stava facendo con il principe Andrea e alcune ragazze che erano lì in quel momento. Penso che il pubblico abbia il diritto di ottenere risposte da questi individui”.











