René Felton, madre malata Andrew Howe/ La promessa “Vincerai il maledetto ictus”

Andrew Howe vicino alla madre malata René Felton:”Il minimo che potessi fare”

Non è affatto un periodo semplice per Andrew Howe, ospite oggi, sabato 7 gennaio, nella prima puntata del 2023 di Verissimo. Il noto sportivo ha dato il suo addio alle competizioni, ma anche parlato dei problemi personali e dell’amata madre René Felton, le cui condizioni di salute hanno accentuato le preoccupazioni in un momento particolare della sua vita. “Mia madre ha avuto un ictus due mesi e mezzo fa“, ha raccontato Andrew How a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Lei viveva e lavorava in America e quando ho ricevuto la telefonata alle 2 di notte ero con amici e non ho voluto dire niente a nessuno. Il giorno dopo sono partito immediatamente per Los Angeles. Era il minimo che potessi fare, lei per tutta la vita è stata forte per me e ora dovevo esserlo io per lei”, ha dichiarato commosso. “È stato molto difficile vederla così, per me era una donna invincibile. Adesso l’ho riportata in Italia e sta meglio”, le parole di Andrew a proposito delle condizioni di salute dell’amata mamma.

Andrew Howe, la bellissima lettera alla madre malata René Felton:”Sei una forza della natura e recupererai”

Nelle scorse settimane, aveva fatto il giro dei social il post che Andrew Howe aveva dedicato a sua mamma, con una lettera struggente, capace di commuovere i fan. La preoccupazione per la malattia e le condizioni della salute della madre René Felton non hanno preso il sopravvento sul coraggio che il ragazzo ha provato a darle con parole eloquenti. “Per me e mio fratello hai dato tutta te stessa, hai messo da parte la tua vita per aiutarmi a inseguire il mio sogno, sei la persona più positiva che io abbia mai conosciuto, porti gioia e felicità ovunque e vai sempre con il sorriso, anche quando tutto sembra perduto”, ha scritto in una struggente lettera che ha fatto il pieno di cuoricini su Instagram.

“Quello che ti è accaduto non ti fermerà perché sei una forza della natura; io, mio fratello e tutte le persone che ti vogliono bene saremo lì passo passo ad aiutarti, come hai fatto tu con noi. Tornerai a camminare, a ridere, a ballare, che è sempre stato il tuo vero amore, ma soprattutto ritornerai ad essere te stessa, anche se la strada sarà molto difficile”, le parole di Andrew Howe. “Io ce la metterò tutta per aiutarti a tornare a casa, in Patria, ma anche per metterti nelle migliori condizioni per recuperare da questo maledetto ictus”, la sua promessa.











