Report “Matteo Renzi con agente segreto”/ “C’è video incontro durante crisi governo”

Matteo Renzi in autogrill con un agente segreto. Non è l’inizio di una sceneggiatura di un film thriller, ma l’anticipazione data da Sigfrido Ranucci a “Che tempo che fa” in merito ad un servizio che andrà in onda domani a Report. «Domani trasmetteremo un filmato esclusivo che riprende un politico importante, Matteo Renzi, in un autogrill mentre parla con un agente segreto, uno 007 italiano con un passato controverso». Il conduttore ha spiegato che questo documento esclusivo farà discutere, perché l’incontro è avvenuto «nel momento in cui è aperta la crisi di governo, nel momento in cui Matteo Renzi chiede a Giuseppe Conte di lasciare la delega ai servizi». Lo stesso Fabio Fazio si mostra stupito per la rivelazione di Ranucci, infatti più volte gli ha chiesto: «In autogrill? In autogrill». Il collega non solo ha confermato, ma ha anche aggiunto qualche particolare. «Sì, in un autogrill vicino Roma, dietro dei container. Diciamo che è un luogo insolito». Sigfrido Ranucci ha colto anche l’occasione per ringraziare l’ex premier, in quanto ha fornito la sua replica.

RENZI E LO 007: DOMANI LA REPLICA A REPORT

Report ha, infatti, contattato Matteo Renzi per chiedere un commento in merito alla scoperta fatta e il leader di Italia Viva ha fornito la sua versione dei fatti. Lo ha anticipato Sigrido Ranucci nelle anticipazioni fornite a “Che tempo che fa” in vista della nuova puntata. «Trasmetteremo anche la sua risposta. Ha accettato come al solito il confronto». Proprio la delega ai servizi segreti è stata un motivo di scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Con insistenza, infatti, il leader di Italia Viva nei giorni prima e durante la crisi di governo aveva chiesto all’allora presidente del Consiglio di “mollarla”. Stando alla ricostruzione di Report, che però non si è sbilanciato in vista della nuova puntata, potrebbe essere il periodo in cui è avvenuto questo misterioso incontro tra Renzi e l’agente segreto dietro i container in un autogrill nei pressi di Roma. Per i dettagli, però, e ovviamente anche la replica del diretto interessato bisogna appunto aspettare la messa in onda del servizio.

