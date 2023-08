Resta bloccato dentro auto elettrica scarica al caldo/ Non conosceva sblocco manuale

Rick Meggison è rimasto bloccato dentro la sua auto elettrica scarica al caldo per 20 minuti, senza riuscire a uscire. L’uomo, come ricostruito da Carscoop, non sapeva che la sua Tesla fosse dotata di un sistema di rilascio manuale delle porte. È così che è stato costretto a chiamare i soccorsi per fare sì che potesse essere tirato fuori. Una mossa che si sarebbe potuta evitare semplicemente con la lettura del manuale di istruzioni della vettura.

L’apertura delle porte del veicolo infatti è elettrica di default, ma ciò non significa che in caso di malfunzionamenti o semplicemente se la batteria è scarica non sia possibile uscire. La sicurezza degli occupanti dell’abitacolo è una priorità dei produttori, che hanno messo a punto un sistema manuale. Il proprietario, tuttavia, non ne era evidentemente a conoscenza. È per questo motivo che è scattato il panico. Il malcapitato non aveva idea di cosa dovesse fare.

Resta bloccato dentro auto elettrica scarica al caldo: il caso di Rick Meggison

Il caso di Rick Meggison, l’uomo rimasto bloccato dentro la sua auto elettrica al caldo perché era scarica, non è purtroppo isolato. Non tutti i possessori dei veicoli come la Tesla, infatti, sono correttamente informati sul funzionamento delle loro vetture e in particolare sui meccanismi di sicurezza che si innescano in determinate condizioni. Le indicazioni per risolvere i problemi più comuni molto spesso sono contenute nel manuale delle istruzioni, ma quest’ultimo raramente viene letto dagli acquirenti. È per questo motivo che le disavventure sono comuni.

La sensazione insomma è che sia da parte delle case automobilistiche che da parte dei possessori delle auto elettriche ci debba essere una migliore comunicazione in modo da evitare i disagi. Il mondo delle vetture di questo tipo infatti è in continua evoluzione e nasconde non poche incognite.











