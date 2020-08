Rete unica Tim e Cdp, oggi vertice di governo/ Riunione Conte, Gualtieri e Patuanelli

Nuovo vertice di Governo, ma in formato videocall. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Palazzo Chigi si confronterà con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per fare il punto della situazione sulla rete unica a banda larga. Lo rivela LaPresse, che cita fonti vicine al dossier. Tim e Cdp stanno infatti provando a stringere i tempi per arrivare ad una lettera di intenti sulla rete unica prima del cda che darà poi il via libera a Fibercop. La struttura dell’operazione che coinvolgerà Open Fiber trova concordi le diverse forze politiche, secondo l’Ansa. È prevista la separazione dell’infrastruttura in una società controllata da Tim ma con forte presenza di Cdp, con una governance condivisa a garanzia della “terzietà”. Il progetto è stato studiato per fornire rassicurazioni alle Authority riguardo il tema della concorrenza. Del resto, il loro via libera è infatti la condizione imprescindibile affinché Cassa depositi e Prestiti prenda parte all’operazione.

TLC, SI ACCELERA SULLA RETE UNICA

Intanto un portavoce dell’esecutivo comunitario all’Ansa fa sapere che la Commissione Ue sta seguendo da vicino gli sviluppi dell’operazione, ma non commenta gli scenari, visto che al momento sono solo ipotetici. Se l’operazione dovesse avere successo, le società dovranno inviare notifica all’antitrust Ue per ottenere poi il via libera definitivo. La macchina che il Governo ha messo in moto può prescindere da Enel: con o senza si andrà avanti, secondo quanto emerso nelle ultime ore. Dall’incontro tra gli amministratori delegati Luigi Gubitosi e Francesco Palermo, che si è tenuto martedì, è arrivata l’accelerazione che serviva. Le parti sembrano aver trovato la convergenza sulla base della proposta presentata da Tim per l’integrazione con Open Fiber. Ora il lavoro prosegue in maniera serrata, non a caso oggi è previsto l’incontro di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i titolari di Mef e Mise.



© RIPRODUZIONE RISERVATA