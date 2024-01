Rettori Università: “crisi atenei per denatalità e burocrazia”/ “Servono didattica e valutazione innovative”

Puntare sull’innovazione e la modernità. È questa la chiave su cui l’economista Giovanna Iannantuoni, 53 anni, rettrice dell’Università di Milano Bicocca, e neo-presidente della Crui (la Conferenza dei rettori delle università italiane) vuole incentrare il rilancio degli atenei italiani. Proprio perchè ospitano i giovani, le università, secondo Iannantuoni, devono riuscire a stare al loro passo, senza peccare di immobilismo e antichità come invece stanno dimostrando. Questo è quanto ha dichiarato la stessa nel corso dell’intervista resa a Il Giornale.

Erasmus italiano più ricco/ 10 mln in Manovra per borse di studio, Bernini: “Opportunità accessibili a tutti"

Sono dunque 3 i pilastri su cui muoversi secondo la rettrice: innovazione, semplificazione e riforma della didattica, riportando il sistema accademico al centro del dibattito. “Il 2024 può segnare un nuovo assetto di governance. Siamo regolati da una legge ormai datata, la Gelmini 240/2010, fuori c’è un mondo che galoppa e la pandemia ha segnato un prima e un dopo. La riforma di allora va rivista in funzione dell’oggi“. Questo il commento dell’economista

Claudine Gay si dimette: non è più presidentessa di Harvard/ Era accusata di antisemitismo e plagio

IL RILANCIO DEGLI ATENEI: DA DOVE PARTIRE

Iannantuoni ha spiegato, punto per punto, gli step da affrontare per migliorare il comparto universitario. Un primo aspetto da cui partire è il sistema di valutazione, “fiaccato da troppa burocrazia”. In secondo luogo la didattica, che “deve essere più olistica, coltivata in un ambiente il più multidisciplinare e internazionale possibile“. Come terzo punto l’economista ha poi affermato: “dobbiamo lavorare di più sull’attrattività di studenti e ricercatori stranieri anche in vista dell’inverno demografico che avrà le sue prime ripercussioni sull’università dal 2027“.

Vittorio Emanuele Parsi, come sta dopo malore: "Uscito dal coma"/ La famiglia: "Notizie al momento giusto"

Sul basso numero dei laureati in Italia Iannantuoni ha poi spiegato come sia importante lavorare sempre più sull’attrattività e sulla comunicazione con i più giovani per ovviare a questa criticità. Le nuove generazioni devono saper comprendere l’importanza della conoscenza iniziando a frequentare gli ambienti universitari già verso la fine del percorso di studi secondario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA