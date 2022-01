Riapertura scuola, caos regole Covid/ Date, Dad, vaccinati: vertice Miur-sindacati

CAOS RIAPERTURA SCUOLA: VERSO NUOVE REGOLE?

Dal 7 al 10 gennaio dovranno rientrare a scuola dopo le vacanze di Natale milioni di studenti ma tra ipotesi di nuove regole, ritorno della Dad e normative Covid la riapertura è tutt’altro che scontata. La proposta delle Regioni, giunta nel vertice di Capodanno con i Ministri Bianchi e Speranza suscita ancora non poche polemiche all’interno del Governo stesso.

Per i Governatori le regole vanno adattate a quelle già modificate dagli ultimi due Decreti Covid: si va verso il caso di due studenti positivi in classe che farebbe scattare una semplice autosorveglianza dei ragazzi vaccinati, mentre per i non vaccinati si porrebbe la quarantena con ritorno della Dad e tampone Covid al termine dell’isolamento. I sottosegretari Miur di M5s e Lega – Barbara Floridia e Rossano Sasso – non hanno gradito la proposta, così come i sindacati del settore scuola. L’obiettivo del Governo è quello di limitare il più possibile la didattica a distanza e per questo motivo è stato convocato per domani un vertice tra Ministero e sindacati per discutere delle modalità di riapertura delle classi dal 7 al 10 gennaio.

SCUOLE CHIUSE DALLE REGIONI: COSA DICE LA LEGGE

Come dispone la legge e pure l’ultimo Decreto Festività, le Regioni non possono disporre in maniera autonoma della chiusura delle scuole con ritorno della Dad al 100%: o meglio, lo possono fare solo in presenza di situazioni «di eccezionale e straordinaria necessità» da condividere però con il Ministero della Salute e il Miur. Stamane però il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha spiegato che l’ipotesi di tenere chiusa la scuola per tutto gennaio facendo salire il numero di vaccinazioni tra i minorenni non andrebbe scartata: «A me – ha detto il Presidente campano– sembrerebbe giusto usare un mese per ampliare la vaccinazione per i bimbi piccoli e riaprire le scuole in sicurezza. Oggi l’apertura è prevista il 10 gennaio, credo valga la pena di riflettere, sapendo che la tutela della salute è un tema prioritario dei bimbi». Il decreto Festività, di contro, conferma la scuola in presenza fino al termine dello stato di emergenza prorogato al 31 marzo 2022. Il 5 gennaio prossimo nel Consiglio dei Ministri occorrerà sciogliere anche questo nodo, oltre al delicato inserimento dell’obbligo di Super Green Pass per ogni tipo di lavoro (nel settore scuola è già attivo l’obbligo vaccinale per tutti docenti e personale ATA, ndr): per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, «si riuscirà a rispettare la riapertura dell’anno scolastico e l’inizio delle lezioni per il 10 gennaio. Stanziate risorse importanti per monitoraggio casi Covid e screening tamponi». Per Sasso e Floridia però occorre fare di più, come minimo «innalzare i livelli di sicurezza delle nostre scuole con dispositivi di aerazione e ventilazione, mascherine Ffp2 e un rafforzamento dei sistemi di tracciamento».

