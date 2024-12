Sono passati ormai più di due mesi da quando il 19enne Riccardo Branchini – che risiedeva in quel di Acqualagna, alle porte di Pesaro e Urbino – è misteriosamente sparito dalla sua abitazione senza lasciare dietro alcuna traccia ed una serie di interrogativi che da mesi rimbalzano nella testa dei suoi familiari: di certo c’è che mentre la famiglia continua a dirsi certa che si sia trattato di un allontanamento volontario (per ragioni di fatto ignote), il corpo del 19enne non è stato trovato neppure nelle profondità della diga del Furlo in prossimità della quale era stata rinvenuta la sua auto, regolarmente parcheggiata e con all’interno i suoi effetti personali.

Sebastiano Visintin contro Claudio Sterpin/ Guerra sui messaggi in codice con Liliana Resinovich, "Falsità"

La famiglia aveva chiesto lo svuotamento della diga, poi negato, e pochi giorni fa è stato fatto un nuovo tentativo per scandagliare il bacino con l’aiuto di un robot subacqueo dotato di telecamere e sonar ad opera – com’è facile immaginare – della Guardia costiera di San Benedetto del Tronto con l’aiuto dei colleghi napoletani: l’esito – anticipavamo prima – è risultato purtroppo (o per fortuna, dato che altrimenti staremmo parlando di un decesso) negativo ed ora non sembra restare aperta nessuna possibile pista sulla scomparsa di Riccardo Branchini.

Daniela Ruggi, nessuna traccia nell'auto dello "sceriffo" indagato/ Difesa: "Tutto porta a un'altra pista"

Chi è Riccardo Branchini, presunto duplice avvistamento a Pesaro: il racconto di una testimone

Al contempo le speranze dei familiari di Riccardo Branchini restano accese anche grazie alla testimonianza di una donna – riportata qualche giorno fa dal Resto del Carlino – che avrebbe riferito di un duplice avvistamento del 19enne a Pesaro nell’arco della stessa mattinata: con lo scomparso – racconta la donna – avrebbe incrociato lo sguardo sia in una strada, che all’interno di un negozio; ma purtroppo pare anche che il giovane – forse intimorito all’idea di essere stato individuato – si sarebbe ben presto allontanato dagli occhi della donna aprendo a nuovi (potenzialmente importanti) misteri che sono ora al vaglio degli inquirenti.

Luca Guerrieri, intervistato dalle Iene/ Il 35enne trovato da Chi l'ha visto era scomparso dal 18 novembre

A insospettirla sarebbe stata non solo la grande somiglianza con le foto di Riccardo Branchini diffuse dopo la scomparsa, ma anche il suo comportamento apparentemente evasivo. Stando a quanto riportato dallo stesso quotidiano, gli investigatori avrebbero immediatamente attivato i protocolli per la verifica della segnalazione e questa sarebbe ora al vaglio anche con l’ascolto di altri potenziali testimoni e la valutazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza che insistono nelle aree indicate. Le ricerche del 19enne, in attesa di riscontri, proseguono senza sosta.