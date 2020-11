Riccardo Cotumaccio, chi è?/ Fidanzato di Michela Giraud e…

Attrice, standupcomedienne, ora anche scrittrice, lei è Michela Giraud ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio su Rai1 ma chi è l’uomo che la supporta e la sopporta (come piace dire a lei)? Il suo fidanzato è Riccardo Cotumaccio, l’uomo che sta sempre al suo fianco e che sui social ama ridere e scherza con lei tra video divertenti, battute e frecciatine. Quello che non tutti sanno, però, è che proprio Riccardo riesce a tirare fuori un suo lato che nessuno conosce. Come lei stessa ha ammesso a distantimaunite.com: “Ma c’è da dire che con Riccardo tiro fuori un lato di me che non direste mai. Chissà se avrò mai il piacere di poterlo inserire un giorno in un personaggio magari di un film o di una serie. Di Riccardo poi tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte… ma io amo il suo Richard Benson”.

Chi è Riccardo Cotumaccio?

Insomma è proprio vero che alla base di un rapporto solido ci debba essere sempre la risata e sicuramente tra loro questo non manca, ma chi è Riccardo Cotumaccio? Nel 2011 ha portato a casa il diploma al liceo classico e già da quell’anno era un redattore per diversi siti web, soprattutto legati allo sport. Dopo qualche anno, un paio in realtà, sbarca in radio in veste di speaker radiofonico prima per RadioLuiss e poi per Romanews Web Radio. Attualmente invece lavora presso Teleradiostereo 92.7.

