Riccardo Fogli “Chitarra rotta in mille pezzi”/ Cosa è successo dopo la squalifica?

Riccardo Fogli: ha rotto la chitarra dopo la squalifica?

Riccardo Fogli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di lunedì 12 dicembre. Poche ore dopo, però, parlando alcuni inquilini il cantante ha detto una bestemmia che ha costretto la produzione del reality show a squalificarlo immediatamente. Sembra che Fogli sia stato chiamato in confessionale dove gli è stata comunicata la brutta notizia, poi si sono perse le sue tracce. Secondo quanto scoperto dall’influencer Deianira Marzano, Fogli non avrebbe preso molto bene la squalifica tanto da distruggere la chitarra con cui è entrato nella casa di Cinecittà: “Gira voce dagli studi che Fogli non abbia preso bene questa scelta del GF di farlo uscire dalla casa. E che arrabbiato abbia lanciato la chitarra dalla porta. La chitarra si sarebbe rotta in mille pezzi…”. La versione della Marzano è stata confermata anche da Amedeo Venza, secondo cui Fogli avrebbe lanciato la chitarra addosso a un autore.

I commenti dei vip dopo l’uscita di Riccardo Fogli

Comprensibilmente Riccardo Fogli non ha preso bene la squalifica dopo meno di 24 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Ma come hanno reagito gli altri concorrenti? Patrizia Rossetti ha espresso il suo dispiacere per il modo in cui è andata a finire la sua breve avventura. Daniele Dal Moro ha detto: “Almeno posso dire di aver conosciuto uno dei Pooh…”. Edoardo Tavassi, invece, ha fatto presente che però il record di “espulsione già veloce” continua ad averlo Silvano Michetti, che appena ha messo piede in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi ha imprecato in diretta su Canale 5: “Il record rimane sempre a quello dei Cugini di Campagna…”. Sui social c’è chi ha preso le difese del cantante, tra cui l’amico e collega Roby Facchinetti: “Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo abbia fatto al GF Vip…”, ha detto su Instagram.

