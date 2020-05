Riccardo Fogli, perché ha lasciato i Pooh? / Nel 1972 il malessere: “Non stavo bene”

Pubblicità

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh? E’ la domanda che si pongono alcuni telespettatori in occasione del concerto riproposto in replica, questa sera su Raiuno, nato per il 50esimo anniversario della band. Una separazione consumatasi nel 1972, quando Riccardo Fogli, oltre a dire addio alla moglie, salutò definitivamente i Pooh: “Non stavo più bene, mi sentivo male da un punto di vista fisico“, ha raccontato Riccardo Fogli in una intervista. “Tuttavia io mi allontanai gradualmente, dopo aver insegnato a Red le parti bassistiche. Fu un divorzio molto civile ma per me molto doloroso. Come lasciare dei fratelli maggiori cui ero legatissimo. Dovetti ricominciare daccapo, imparare a scrivere canzoni, costruire un mio repertorio. Internazionale. E, a fatica, ci sono riuscito: accendete oggi una radio in Russia e sentite sicuramente Malinconia o Storie di tutti i giorni“.

Riccardo Fogli, addio ai Pooh perché…

La separazione tra Riccardo Fogli e i Pooh destò scandalo all’epoca. Nessuna si aspettava una separazione tra il cantante e il resto del gruppo. All’epoca il produttore Giancarlo Lucariello era letteralmente infastidito per la scelta presa da Fogli, che a suo dire aveva creato un forte danno a tutti i Pooh. Il motivo, in realtà, era di origine amorosa. Fogli si era avventurato in una relazione amorosa con Patty Pravo, per la quale aveva lasciato la moglie: “Per Patty avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh”.



