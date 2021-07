Riccardo Muti cade rovinosamente al suo compleanno/ Video: arriva con la torta e…

Quello di oggi, 31 luglio, è un giorno speciale per Riccardo Muti. Il celebre direttore d’orchestra compie 80 anni e, per l’occasione, ha deciso di torna lì ‘dove tutto è iniziato’: al Conservatorio di Napoli. Quì, ha tenuto un discorso ad amici e conoscenti, tra aneddoti e ricordi, poi ha deciso di festeggiare in loro compagnia con tanto di torta. Quì arriva l’incidente, perché proprio alla presenza di tutti, Riccardo Muti è caduto rovinosamente! A mostrare le immagini dell’incidente è Dagospia, con un video che è già diventato un vero e proprio cult. Nelle immagini, il direttore d’orchestra scende le scale con al suo fianco un’assistente e con la torta tra le mani. Arrivato alla fine del percorso, proprio poco prima di accomodarsi, Riccardo Muti inciampa e finisce rovinosamente a terra, torta compresa.

Riccardo Muti inciampa e cade, l’assistente terrorizzata!

Un brutto episodio per Riccardo Muti, che ha lasciato l’assistente letteralmente terrorizzata e con le mani tra i capelli, come si vede nel video della caduta. Il direttore si è però rialzato subito, continuando i festeggiamenti. Proprio oggi, in occasione dei festeggiamenti dell’80esimo compleanno a Napoli, Muti, ai microfoni del Mattino, ha dichiarato: “Questo monumento è un mondo,la biblioteca è un patrimonio unico, qui c’è la storia. La mia. Ora che il mio cammino è giunto a sera, come diceva Verdi, non vorreimorire e vedere il centro storico di Napoli imbrattato, mi addolora il mancato rispetto del bello e dell’armonia, dobbiamo riprederci il nostro passato”.

